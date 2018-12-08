ترامپ: هیچ مورد قابل استیضاحی وجود ندارد/ هیچ مدرکی از تبانی نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا امروز شنبه در پیامی توئیتری اعلام کرد: پس از ۲ سال و (تهیه) میلیون ها صفحه سند (و اختصاص هزینه ای بالغ بر ۳۰ میلیون دلار)، هیچ مدرکی دال بر تبانی پیدا نشد.

رئیس جمهوری آمریکا در توییت دیگری در این خصوص نوشت: بازهم از تبانی می گویند؛ بعد از همه این وقایع و میلیون ها هزینه مشخص است که ما تبانی با روسیه نداشتیم. هیچ مورد قابل استیضاحی نیست.

این درحالیست که «مایکل کوهن» وکیل سابق دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به دادستان های آمریکایی اعتراف کرده است که در جریان جلساتی که در ماه نوامبر سال ۲۰۱۵ میلادی در هتلی به نام ترامپ در مسکو داشته، یک شهروند ناشناس روس که خود را فردی معتمد در فدراسیون روسیه معرفی کرده، به وی نزدیک شده و پیشنهاد ارائه اطلاعاتی در مورد همکاری در سطح دولتی را داده است.

گفتنی است، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا چندی پیش در پیامی توئیتری خواستار زندانی شدن «مایکل کوهن» وکیل مدافع سابق خود شده و گفته بود: «مایکل کوهن» از قاضی خواسته است تا زندان نرود؛ یعنی بتواند کارهای وحشتناک و بدون ارتباط به ترامپ از قبیل کلاه برداری و اخذ وام های کلان انجام داده و به زندان هم نرود. او داستان هائی را در این خصوص سرهم می کند. او دروغ گفته و به عقیده من باید دوران محکومیت کاملی را سپری کند.

اظهارات ترامپ در حالی به اینگونه مطرح می شود که «مایکل کوهن» وکیل مدافع سابق دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا ۹ اذر ماه سال جاری پذیرفته بود که در جریان تحقیقات مداخله ادعایی روسیه در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۶ در این کشور، به نمایندگان کنگره دروغ گفته است.

کوهن اتهام خود در این خصوص را پذیرفته و گفت در زمینه پروژه ساخت و ساز شرکت دونالد ترامپ در روسیه نمایندگان را گمراه کرده بود.

بر اساس گزارش رسانه‌ های آمریکایی، وی در شهادتش در کنگره، ارتباطاتش با مقامات روسیه در زمینه پروژه ساختمانی را کمرنگ جلوه داده بود.

مطابق با گزارش های انتشار یافته، کوهن پذیرفته است که برای کمرنگ کردن ارتباطاتش مطالب خلاف واقعی را بیان کرده بود.

مایکل کوهن حدود یک دهه وکیل شخصی ترامپ بود و پس از رسیدن وی به ریاست جمهوری آمریکا از او به شدت حمایت می‌کرد، تا جایی که گفته بود حاضر است خود را برای آقای ترامپ در برابر گلوله‌ ها سپر قرار دهد.

اما کمی پس از آنکه ماموران ۸ ماه پیش به خانه و دفتر کارش یورش بردند و اسنادی را ضبط کردند، اعلام کرد با تحقیقات درباره همدستی ادعایی با روسیه همکاری می‌کند.

او ۳ ماه پیش ۸ اتهام مالی را پذیرفت و گفت که به زنان مدعی روابط غیر اخلاقی با دونالد ترامپ حق‌ السکوت پرداخته بود.

گفتنی است، چنین پرداخت‌ هایی می‌ توانند نقض قوانین انتخابات محسوب شوند.