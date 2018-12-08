به گزارش خبرنگار مهر، گودرز امیری شامگاه شنبه در شورای توسعه و برنامه ریزی لرستان در سخنانی با اشاره به اینکه از محل بند «و» تبصره پنج تا کنون ۵۵ میلیارد تومان مالیات در استان تهاتر کرده ایم، اظهار داشت: همچنین حدود ۳۳ میلیارد تومان بدهی های بانکی در استان تهاتر شده است.

وی، بیان داشت: همچنین تهاتر حدود ۳۰ میلیارد تومان بدهی حوزه برق در استان پیش بینی شده که از این میزان ۱۱ میلیارد تومان عملیاتی شده و مابقی در حال پیگیری است.

معاون اقتصادی استاندار لرستان همچنین با اشاره به پیمانکارانی که از دولت طلب دارند و به تامین اجتماعی بدهکار هستند، گفت: امکان تهاتر این بدهی و طلب نیز وجود دارد.

امیری، تصریح کرد: همچنین پیمانکارانی که از دولت طلبکار هستند و به بانک ها بدهکار هستند، امکان تهاتر این بدهی و طلب آنها نیز وجود دارد.

وی با تاکید بر اینکه این امر فرصت بسیار خوبی است و دستگاههای اجرایی به این موضوع جدی تر ورود پیدا کنند، گفت: در فرصت باقی مانده اگر پیمانکاران مطالباتی دارند می توان از این طریق تهاتر را انجام داد تا دستگاهها هم بدهی خود را پرداخت کنند و هم مشکل پیمانکار، بانک ها و ... را حل کنند.