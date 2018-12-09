به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «پترو پورشنکو» رئیس جمهوری اوکراین در گفتگو با فاکس نیوز ضمن طرح درخواست از اروپا مبنی بر اعلام ممنوعیت ورود کشتی های روسی اظهار داشت: روسیه آزادی کشتی ها در خلیج کرچ را محدود کرده و این کار عواقب جدی برای اقتصاد اوکراین به همراه دارد.

وی در ادامه افزود: اطمینان دارم که اتحادیه اروپا نمی تواند این مسئله را مد نظر نگیرد.

فاکس نیوز به نقل از رئیس جمهوری اوکراین نوشت: « در این شرایط ورود کشتی های روسی به بنادر اروپایی و آمریکایی باید ممنوع شود.»

از سوی دیگر معاون اول کمیته شورای فدرال مربوط به امور بین الملل در این باره خاطر نشان کرد: درخواست پروشنکو از کشورهای اروپایی و آمریکا برای بستن بنادر به روی کشتی های روسی، رفتار تحریک کننده دیگر از جانب وی است.