به گزارش خبرنگار مهر، فریبا محمدیان جزو آخرین بازمانده های بازنشسته در ورزش بود که ۱۰ روز پیش طبق یکی از احکام صادر شده از سوی مسعود سلطانی فر مجبور به ترک پست خود از معاونت امور بانوان وزارت ورزش شد.

محمدیان همزمان با آغاز تغییرات در وزارت ورزشِ مسعود سلطانی فر وارد این وزارتخانه شد. وی که از تیرماه سال ۹۲ ریاست فدراسیون اسکیت را بر عهده داشت، اول دی ماه سال ۹۵ حکم خود را از وزیر ورزش گرفت و به طور رسمی جایگزین رباب شهریان در معاونت امور بانوان شد.

این انتصاب در حالی انجام شد که محمدیان مهرماه سال ۸۸ بازنشستگی ۲۰ ساله خود را از وزارت آموزش و پرورش دریافت کرده بود. همین مسئله انتصاب وی به عنوان معاون وزیر ورزش را به لحاظ قانون مند بودن با ابهامات زیادی مواجه کرد.

البته آن زمان بازنشستگی شامل حال معاونان نمی شد اما قانون اصلاحی برای منع به کارگیری بازنشسته ها شامل حال معاونان وزرا هم می شود و بر این اساس فریبا محمدیان به عنوان یک بازنشسته صندلی خود را در معاونت بانوان به فرد دیگری داد البته به صورت صوری و ظاهری!

زهرا موسوی مدیر کل امور زنان فردی است که با حکم مسعود سلطانی فر به عنوان سرپرست معاونت بانوان منصوب شده است. موسوی بعد از رفتن محمدیان از فدراسیون اسکیت هم سرپرستی این فدراسیون را بر عهده گرفت.

وی با وجود گذشت بیش از یک هفته از حکم جدیدی که وزیر برای او صادر کرده هنوز به صورت رسمی عهده دار سرپرستی معاونت بانوان نشده و حداقل در دفتر مربوط به این معاونت مستقر نشده است. خبرنگار مهر کسب اطلاع کرده که محمدیان با وجود بازنشستگی و ترک پست، همچنان در محل کار خود در بخش معاونت بانوان وزارت ورزش مستقر است و زهرا موسوی هم در دفتر سابق خود پیگیر فعالیت هایش است!

طی ماه های گذشته فریبا محمدیان رایزنی هایی داشت تا از وزارتخانه سابق محل اشتغال خود یعنی آموزش و پرورش مجوز بازگشت به کار بگیرد. خبرگزاری مهر نیز در گزارشی با عنوان «دور زدن قانونِ بازنشستگی به شیوه معاون وزیر ورزش» به این موضوع پرداخت. تا به امروز البته این رایزنی ها نتیجه نداشته اما ظاهرا محمدیان همچنان پیگیر موضوع است تا با کسب مجوز لازم، جایگاه خود را در معاونت بانوان حفظ کند و احتمالا به همین دلیل است که هنوز میز و صندلی و در کل دفتر خود را تحویل نداده و خیلی جدی پیگیر امور این معاونت است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد عباباف مدیرکل حراست وزارت ورزش هم از جمله افرادی بود که مشمول قانون بازنشستگی شد و همزمان با فریبا محمدیان، ترک پست کرد. صانعی معاون وی به عنوان سرپرست این بخش معرفی شد که تا زمان تعیین و معرفی مدیر جدید، به رتق و فتق امور حراست ورزش رسیدگی کند. البته عباباف نیز کماکان در ساختمان وزارت ورزش تردد دارد و بر برخی فعالیت های حوزه ای که ماه ها مدیریت آن را عهده دار بود، نظارت دارد.