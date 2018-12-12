به گزارش خبرنگارمهر، ابوالفضل جوکار در دیدار اعضای انجمن فرهنگی ناشران آموزشی کشور با آیت الله سبحانی که شامگاه سه‌شنبه در دفتر این استاد سطوح عالی حوزه در قم برگزار شد، اظهار کرد: در گذشته مدارس تیزهوشان توسعه یافته بود ولی اکنون این مدارس جمع شده است.

وی بیان کرد: اکنون نخبه پروری در کشور از بین رفته است و مدارسی نداریم که در سطح بالا به تدریس و پرورش نخبگان بپردازند.

عضو انجمن ناشران کشور افزود: برخی مدارس از دادن تکالیف به دانش آموزان خودداری می‌کنند که به نظر می‌رسد کار درستی نباشد و باید به آن‌ها تذکر داده شود.

وی تصریح کرد: در آموزش و پرورش سالانه مبلغ بسیار بالایی برای چاپ کتاب‌های درسی هزینه می‌شود در حالی که در همه جای دنیا این کتاب‌ها بین دانش آموزان دست به دست می‌شود؛ با این رقم در سال می‌شود در کشور کارخانه کاغذ سازی تأسیس کرد.

جوکار گفت: به کاغذی که ناشران مصرف می‌کنند ارز دولتی می‌دهند اما تجار در بازار این کاغذ را با نرخ آزاد می‌فروشند به عبارتی به نام ناشر و به کام تاجران است لذا اگر این ارز را بردارند بهتر است چون موجب فساد در این کالا شده است.

تولید کاغذ با استفاده از سنگ

وی افزود: اکنون با توجه به کمبود درخت و چوب در کشور، دانش ساخت کاغذ با سنگ را در اختیار داریم که با حمایت مسئولان می‌توانیم آن را تولید و کشور را از کاغذ بی‌نیاز کنیم و حتی می‌توانیم آن را صادر هم نماییم.