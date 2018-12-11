بازیگری زنان با کلاه گیس در تئاتر شایسته نیست

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله العظمی جعفر سبحانی غروب سهشنبه در دیدار انجمن فرهنگی ناشران آموزشی کشور که در دفتر این مرجع تقلید برگزار شد به خروج نخبگان از کشور اشاره کرد و ابراز داشت: ما در کشور نخبگان را پرورش میدهیم اما غرب با استفاده از عناوینی آنها را جذب و از کشور خارج میکنند لذا باید برای این موضوع تدابیری اندیشیده شود.
وی در مورد این که در حال حاضر برخی مدارس و معلمها از دادن تکالیف به دانش آموزان خودداری میکنند و آن را یک شیوه آموزشی میپندارند، گفت: این شیوه آموزشی بسیار غلط است و باید دانش آموز در معرض مشکل و تمرین قرار بگیرد.
استاد سطوح عالی حوزه ادامه داد: رمز پیروزی مردان بزرگ قرار گرفتن و مواجه با مشکلات است بنابراین باید دانش آموزان و جوانان با مشکلات روبه رو شوند تا پرورش پیدا کنند.
آیت الله سبحانی ابراز کرد: اخیرا اطلاع پیدا کردیم که در تهران بانوان با کلاه گیس در صحنه تئاتر بازی میکنند که فورا به مسئولان وزارت ارشاد تذکر دادیم تا جلوی آن گرفته شود و این کار در جمهوری اسلامی شایسته نیست.
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