به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای در نشست تخصصی مسئولان سازمان راهداری و حمل ونقل جاده‌ای و رئیس کانون رانندگان و دبیر انجمن صنفی کامیونداران کشور، بررسی و تصمیم‌گیری درخصوص نحوه اجرای مرحله نهایی مصوبه ۲۰۹ شورایعالی هماهنگی ترابری کشور درخصوص تعیین نرخ حمل جاده‌ای براساس تن‌ - کیلومترانجام شد و پس از بحث و بررسی پیرامون مصوبه تن کیلومتر با توجه به نهایی شدن دستورالعمل اجرایی، ابلاغ دستورالعمل و بخشنامه اجرایی مربوطه به استانها در دستور کار سازمان قرار گرفت.

در این نشست همچنین مقرر شد نرخ شاخص بر مبنای هر تن – کیلومتر ۱۰۳۳ ریال و ضرایب مسافت به استانها اعلام شود همچنین ضریب تطبیق بین۰.۷۵درصد تا ۱.۲۵ درصد توسط استانها در نظر گرفته شود.

براساس این گزارش با توجه به اینکه اجرای این دستورالعمل امکان دارد موارد پیش‌بینی نشده احتمالی که جامعیت همه موارد، معیارها و دامنه‌ها را پوشش ندهد، وجود دارد، از این رو توافق گردید در صورتیکه نرخهای محاسباتی از نرخهای فعلی کمترباشد، نرخ فعلی ملاک عمل قرار گیرد.

این گزارش حاکی است به منظور رفع نقایص احتمالی در اجرای مصوبه تن - کیلومتر جلسات تخصصی هر ماه برگزار و با توجه به تغییرات قیمت، اقلام هزینه‌ای ناوگان، مبلغ نرخ تن کیلومتر به صورت دوره‌ای به روز شود.

یادآور می‌شود محاسبه شاخص‌های اولیه تن کیلومتر بر اساس عوامل هزینه‌ای قیمت تمام شده و نرخ تن کیلومتر با در نظرگرفتن تاثیر تک تک هزینه‌ها در واحد تن – کیلومتر و تجمیع آنها صورت گرفته است، این نرخ بدون احتساب هزینه‌های سربار مانند کمیسیون، بیمه مسئولیت مدنی، تخلیه و بارگیری محاسبه شد و برای دستیابی به آن بیش از ۳۰ جلسه اصلی و فرعی، ۱۰۶۰ نفر – ساعت زمان کار کارشناسی با حضور مسئولان و کارشناسان سازمان، نمایندگان کامیونداران و رانندگان، اساتید دانشگاه، صاحبنظران و شرکتهای مشاور تشکیل شده است.