ثبت نام ۴۰۰۰ خادم افتخاری حرم رضوی در آذربایجان شرقی

محمدیوسف شاکری در گفتگو با خبرنگار مهر، ابراز داشت: ۴ هزار نفر در استان آذربایجان شرقی برای خدمت افتخاری در حرم رضوی در استان آذربایجان شرقی ثبت نام کرده اند.

وی افزود: روش کار در این ستادها خداجویی و بر وحدت وهمدلی بنا شده است و کسانی که در این کارمعنوی وارد شده اند همه آنها دلشان با خدا و اهل بیت(ع) است.

مسئول دفتر آستان قدس رضوی اعزام نیازمندان به سفر مشهد مقدس، ترویج موقوفه ها،اطعام و اشتغال زایی را از امور مهم دفاتر آستان قدس رضوی در شهرستان ها برشمرد و ادامه داد: تاکنون ۲۰ دفتر نمایندگی در شهرستان های استان در زمینه های خادمیاران زیارت (زیارت اولی ها و زائران محروم) خادمیاران وقف و نذر، خادمیاران فرهنگی و آموزشی، خادمیاران اطعام و حمایت مالی ازمحرومین، خادمیاران ستادی، خادمیاران بهداشت و درمان، خادمیاران اردوهای جهادی و فنی مهندسی، خادمیاران کارآفرینی و اشتغال آغاز به کار کرده اند.

شاکری عنوان کرد: کسانی که علاقه مند به عضویت در این طرح ها هستند می توانند با مراجعه به دفاتر آستان قدس با ثبت نام و کسب مهارت های لازم جهت ادامه کار همکاری کنند.