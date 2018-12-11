به کزارش خبرنگار مهر، عباس جمشیدی عصر سه‌شنبه در نشست شورای اداری بخش ویژه خارگ با بیان اینکه اهالی شریف خارگ و شهرستان بوشهر از ناجا رضایت کامل دارند، اظهار داشت: پایه های امنیتی استان بوشهر بسیار محکم است و با وجود مردم ما شاهد این امنیت پایدار هستیم.

وی افزود: تکریم مردم به معنای خاص کلمه باید در سرلوحه کار مدیران شهرستان بوشهر قرار گیرد، هم افزایی مدیران و مردم در شرایط یک امر اجتناب ناپذیر است، ارباب رجوع مراجعه کننده به دستگاه‌های دولتی باید تکریم شود، نگاه خدمت به مردم باید از اولویت‌های اصلی مدیران و کارکنان دولت باشد.

فرماندار بوشهر با اشاره به اینکه مردم صبور خارگ شایسته دریافت بهترین خدمات هستند تصریح کرد: پروژه های عمرانی جزیره خارگ هر چه سریعتر تعیین تکلیف و مشکلات پیشرو این پروژه ها رفع شود. فرمانداری بوشهر آمادگی کامل برای رفع موانع احتمالی را دارد.

جمشیدی گفت: شورای هماهنگی سران قوا را می توان یکی از آینده‌نگری‌های مقام معظم رهبری در حوزه مختلف دانست و امروز شاهد هستیم این جلسات بصورت هفتگی برگزار و مشکلات کشور رصد می شود.

وی بیان کرد: در حوزه طرح امنیتی خارگ پیشنهادات مد نظر شورای شهر خارگ را بررسی خواهیم کرد ولی باید در نظر داشته باشیم شرایط جزیره خارگ کاملا متفاوت است و مطمئنا حقوق اهالی شریف خارگ را در این طرح در نظر خواهیم گرفت.

فرماندار بوشهر ادامه داد: از بخشداری خارگ درخواست داریم از مدیران جوان و بانوان در حوزه مدیریت در بخش ویژه خارگ استفاده شود. طرح های نشاط اجتماعی باید در این جزیره به جدیت دنبال شود.

وی تاکید کرد: اعتبارات جزیره خارگ افزایش خیلی خوبی داشته و این پایان کار دولت در جزیره خارگ نیست و باید در تمامی شاخص‌ها شاهد رشد در جزیره باشیم.