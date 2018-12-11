افزایش اعتبارات خارگ/ بیکاری در جزیره کاهش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، محمود رضایی در نشست شورای اداری بخش ویژه خارگ اظهار داشت: حمایت خوبی از سوی مدیران ارشد استان و نماینده مردم شریف استان بوشهر در مجلس شورای اسلامی از بخش ویژه خارگ صورت گرفته است.

وی اضافه کرد: بودجه جزیره خارگ سال به سال خوشبختانه افزایش یافته است که در سال ٩٧ به ۱۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان رسیده که پنج میلیارد تومان آن مربوط شهرداری و حوزه شهری جزیره است که در طول دوران دولت‌های مختلف بی‌سابقه است.

بخشدار ویژه خارگ افزود: پروژه های بسیار خوب و زیر ساختی در دولت تدبیر و امید در جزیره خارگ افتتاح شد که جای قدردانی از مدیران ارشد استان دارد.

وی تصریح کرد: در حوزه زیرساخت های گردشگری مسافری و دریایی شاهد افتتاح ترمینال مسافری خارگ در بوشهر و اسکله صیادی جزیره خارگ بودیم که شاید یک خواسته ۴٠ ساله اهالی صبور جزیره خارگ تحقق یافت.

رضایی افزود: در حوزه های بهداشتی و درمانی چندین پروژه عمرانی برای اولین بار در جزیره تعریف شد که هم اکنون این پروژه های بیش از ٨٠ درصد پیشرفت فیزکی دارد، ولی این پایان کار دولت در جزیره خارگ نیست و اقدامات بهتری در حوزه خدماتی صورت خواهد گرفت.

بخشدار ویژه خارگ تصریح کرد: در حوزه اشتغال بومیان جزیره خارگ اقدامات برنامه ریزی شده و مدونی صورت دادیم، تورم بیکاری در جزیره را بصورت مشهود کاهش دادیم و به ۵.۵ درصد رساندیم.

وی گفت: در حوزه اشتغال پایدار در سال٩۵ توانستیم ١٠۴ نفر،در سال گذشته ٨٠ نفر و در ٩ ماهه سال جاری، ٥۴ نفر اشتغال با حمایت شرکت‌های نفتی مستقر در جزیره خارگ ایجاد کنیم.