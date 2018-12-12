شناسایی ۴۲ آسیب در کشور/حمایت های حقوقی و قضایی از سرمایه گذاران

به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر الفت صبح چهارشنبه در دیدار با نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی، اظهار کرد: از ده سال گذشته در قوه قضاییه ساختاری به منظور پیشگیری از جرایم تشکیل شده است.

وی با بیان اینکه در معاونت اجتماعی و پیشگیری رویکرد اجتماعی مورد تاکید قرار گرفته است، افزود: قوه قضاییه باید سرمایه اجتماعی مناسبی برای فعالیت های خود داشته باشد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با اشاره به اینکه اعتماد مردم و احکام مناسب در ایجاد نظم و انضباط جامعه تاثیر فراوانی دارد، گفت: اگر به دنبال جامعه ای همراه با آسایش هستیم مردم باید به قوه قضاییه اعتماد ویژه داشته باشند.

وی با بیان اینکه انتظار جامعه این است که دستگاه قضایی عملکرد مناسب و تسریع در دادرسی داشته باشد و در این راه از ابزارهای روز استفاده کند، عنوان کرد: خوشبختانه طی چند سال اخیر نتایج خوبی در حوزه کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی داشته ایم و موضوعاتی همچون طلاق، حاشیه نشینی و مواد مخدر به صورت جدی پیگیری می شود.

الفت با اشاره به اینکه متاسفانه آسیب دیدگی در کشور ما زیاد است، بیان کرد: از زمان پایان جنگ تحمیلی آسیب دیدگی در کشور ایران افزایش و تحت عناوین مختلف عمق پیدا کرده است.

وی با بیان اینکه ۴۲ عنوان آسیب دیدگی در کشور شناسایی شده است، اظهار داشت: امیدواریم بتوانیم این آسیب ها را کنترل و سپس کاهش دهیم.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با اشاره به اینکه علاوه بر مباحث اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم در خصوص اقتصاد مقاومتی نیز تکالیفی برای قوه قضاییه تعیین شده است، افزود: حمایت های حقوقی و قضایی از سرمایه گذاران و مبارزه با مفاسد اقتصادی از جمله اقدامات اقتصاد مقاومتی در قوه قضاییه است.

وی ادامه داد: قوه قضاییه سعی دارد موانعی که برای سرمایه گذاران وجود دارد را حذف کند و رفع فقر و بیکاری و اختلاف طبقاتی جامعه مرتفع شود.

الفت با بیان اینکه بازرسی های دوره ای از استان ها انجام می شود و فعالیت همکاران در حوزه های مختلف مورد بازرسی قرار می گیرد، گفت: قوه قضاییه سعی بر این دارد که همواره نظارت ها به صورت جدی پیگری شود.