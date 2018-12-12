تصویب ۸ پروژه ملی جدید در استان همدان طی سال جاری

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا حاجی بابایی صبح چهارشنبه در شورای معاونین و اساتید دانشگاه صنعتی همدان گفت: باید برنامه ریزی های کلان در حوزه آموزش عالی در همدان به گونه ای تدوین شود که دانشگاه صنعتی همدان نقش یک قطب علمی و صنعتی را در کشور ایفا کند.

وی با اشاره به کلنگ زنی منطقه ویژه مبتنی بر فناوری های برتر (های تک) در همدان گفت: این صنایع در حال حاضر در کنار پارک علم و فناوری و در زمینی به وسعت ۷۰ هکتار آغاز شده که برنامه اصلی برای ایجاد منطقه ویژه مبتنی بر فناوری های برتر یک هزار هکتار است،

حاجی بابایی نقش دانشگاه ها به ویژه دانشگاه صنعتی را در توسعه صنعتی و اقتصادی استان همدان بی بدیل خواند و گفت: در صنایع «های تک» همدان نقش پایلوت و الگویی در کشور را خواهد داشت.

نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی از تصویب ۸ پروژه ملی جدید استان همدان در سال جاری خبر داد و گفت: باید تلاش کنیم با جلب مشارکت بخش خصوصی و مشارکت وزارت دفاع ضمن ایجاد صنایع جدید و احیای صنایع خفته در تولید و اشتغال و سرمایه گذاری؛ همدان را به جایگاه حقیقی خود برسانیم.

وی بیمارستان یک هزار تخت خوابی را یکی از ۸ پروژه ملی برشمرد و گفت: در حوزه سلامت و بهداشت نیز دانشگاه علوم پزشکی همدان می تواند با مشارکت بخش خصوص در ایجاد قطب سلامت و پزشکی در کشور ایفای نقش کند.

نماینده همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی راه آهن برقی و سریع السیر، اتصال راه آهن همدان به ملایر، بنیاد بوعلی و تغییر ردیف و برنامه پروژه آب رسانی به همدان از سد تالوار را از پروژه های ملی دیگر برشمرد.

وی گفت: پردیس سینمایی و ایجاد قطب سینمایی انیمشن ۱۵ در هزار مترمربع زمین از پروژه های استراتژیک است که در توسعه همدان بسیار تاثیر گذاز خواهد بود.