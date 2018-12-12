اعلام فراخوان دوره انتخابی جهت اعزام به مسابقات قرآن کویت

به گزارش خبرگزاری مهر، دوره انتخابی نماینده جمهوری اسلامی ایران جهت شرکت در مسابقات بین‌المللی کشور کویت به همت مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف و امور خیریه و با همکاری کمیته اعزام و دعوت از قاریان قرآن کریم برگزار خواهد شد.

به همین منظور از حافظان ممتاز کل قرآن پسر زیر ۱۲ سال جهت حضور در دوره مذکور دعوت به عمل می‌آید.

حداکثر سن ۱۲ سال، حافظ کل مسلط و دارا بودن ترتیل مقبول از شرایط عمومی و اختصاصی این فراخوان می باشد.

واجدین شرایط باید نسبت به ثبت‌نام اولیه در این دوره، حداکثر تا تاریخ ۲۷ آذرماه، از ساعت ۹ صبح تا ۱۲ از طریق شماره تلفن‌های: ۰۲۱۶۴۸۷۲۶۲۷ ـ ۰۹۰۳۳۵۲۱۳۵۷ (مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف و امور خیریه) تماس حاصل کنند.

یادآور می‌شود دوره انتخابی، اوایل دی‌ماه سال جاری برگزار خواهد شد.