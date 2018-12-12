سرپرست جدید باشگاه پرسپولیس در تمرین سرخپوشان

به گزارش خبرنگار مهر، ایرج عرب پس از دریافت حکم سرپرستی باشگاه پرسپولیس فعالیت خود را در این سمت آغاز کرد.

وی که روز گذشته با حکم وزیر ورزش و جوانان جانشین حمیدرضا گرشاسبی شده بود، صبح امروز به تمرین پرسپولیس رفت تا با کادرفنی و بازیکنان این تیم جلسه ای را برگزار کند.

سرپرست باشگاه پرسپولیس در حالی در تمرین امروز سرخپوشان حاضر شد که بازیکنان این تیم به دلیل عدم ثبات مسائل مدیریتی و همچنین پرداخت نشدن مطالبات خود تصمیم به اعتصاب گرفته بودند.

عرب برای جلوگیری از این موضوع به تمرین پرسپولیس رفت تا شاگردان برانکو ایوانکوویچ در آستانه بازی با پارس جنوبی جم آمادگی خود را حفظ کنند.

تیم فوتبال پرسپولیس ساعت ۱۶:۱۵ جمعه در ورزشگاه آزادی به مصاف پارس جنوبی جم می رود.