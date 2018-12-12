۲۰۰۰واحد صنعتی در استان سمنان فعالیت دارند/صدور ۱۰۰۰مجوز جدید

به گزارش خبرنگار مهر، بهروز اسودی در کارگروه اشتغال استان سمنان که صبح چهارشنبه در استانداری برگزار شد، ضمن بیان اینکه در هشت‌ماهه اول سال جاری در کل کشور حدود ۱۳ هزار و چهارصد مجوز صنعتی با پیش‌بینی اشتغال ۳۱۰ هزار و ۸۶۰ نفر صادرشده است، تأکید کرد: استان سمنان با دو هزار واحد صنعتی بیش از سه درصد کل واحدهای صنعتی کشور را در خود دارد.

وی بابیان اینکه ازنظر اشتغال نیز ۲.۲ درصد تمام اشتغال صنعتی کشور در استان سمنان رقم خورده است، افزود: در هشت‌ماهه اول سال جاری ایجاد ۲۹هزار فرصت شغلی در بخش صنایع استان پیش‌بینی‌شده است.

دبیر کارگروه رفع موانع تولید استان سمنان بابیان اینکه در هشت‌ماهه اول ۹۷، یک هزار و ۹۶ فقره جواز صنعتی در استان صادرشده است، تأکید کرد: استان سمنان ازلحاظ تعداد مجوزهای صادرشده رتبه نخست را دارد همچنین این استان رتبه ممتاز در ایجاد مجوزهای جدید نسبت به تعداد کل واحدهای صنعتی موجود را نیز به خود اختصاص داده است.

اسودی بابیان اینکه هزار و ۹۶ فقره جواز جدید برای بخش صنعت استان سمنان سرمایه‌گذاری ۹هزار میلیارد تومانی را به ارمغان خواهد آورد، بیان کرد: طبق برآورد های اولیه باید گفت در صدور صدور این تعداد مجوز صنعتی می توانیم شاهد ایجاد ۲۹ هزار و ۸۰۰ شغل در سطح استان باشیم.

وی با بیان اینکه سمنان در زمینه ایجاد قریب به ۳۰ هزار شغل پس از صدور مجوز های صنعتی جدید نیز رتبه نخست کشور را در این شاخص به خود اختصاص خواهد داد، بیان کرد: در هشت ماهه سالجاری در کل کشور حدود ۱۳ هزار و ۴۰۰ مجوز صنعتی با پیش بینی اشتغال ۳۱۰ هزار و ۸۶۰ نفر صادر شده است.