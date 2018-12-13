به گزارش خبرنگار مهر، دیدارهای هفته هجدهم لیگ برتر فوتسال بانوان روز جمعه با برگزاری پنج دیدار پیگیری خواهد شد. در مهم‌ترین بازی هفته تیم‌های بالانشین جدول رده بندی با یکدیگر دیدار خواهند کرد. تیم صدر نشین ملی حفاری که بدون شکست و ۴۴ امتیاز صدر جدول را در اختیار دارد به مصاف تیم رده چهارمی پویندگان صنعت فجر شیراز خواهد رفت. تیم نامی نو اصفهان، نزدیک ترین تعقیب کننده ملی حفاری که با ۳۹ امتیاز در مکان دوم جدول قرار دارد این هفته مقابل دیگر تیم شیراز قرار خواهد گرفت. تیم پارس آرا شیراز که ۱۸ امتیاز در جایگاه هشتم جدول رده بندی قرار دارد این هفته کار سختی مقابل نامی نو در پیش خواهد شد.

تیم‌های دریژنو فرخ شهر و هیات فوتبال خراسان رضوی که به ترتیب در مکان های نهم و دهم جدول رده بندی قرار دارند رو در روی هم قرار خواهند گرفت و برای بهبود شرایط به کسب پیروزی در این بازی نیاز دارند.

برنامه دیدارهای هفته هجدهم لیگ برتر فوتسال بانوان:

جمعه ۲۳ آذرماه، ساعت ۱۱ صبح

* شهرداری رشت – دختران کویر کرمان

* پارس آرا شیراز – نامی نو اصفهان

* مس رفسنجان – پالایش نفت آبادان

* ملی حفاری ایران – پویندگان فجر

* دریژ نو فرخشهر – هیات فوتبال خراسان رضوی

* جدول رده بندی لیگ برتر فوتسال بانوان تا پایان هفته هفدهم:

۱. شرکت ملی حفاری با ۴۴ امتیاز

۲. نامی نو با ۳۹ امتیاز

۳. دختران کویر مس کرمان با ۲۹ امتیاز

۴. پویندگان صنعت فجر شیراز با ۲۸ امتیاز

۵. مس رفسنجان با ۲۵ امتیاز

۶. پالایش نفت آبادان با ۲۴ امتیاز

۷. شهرداری رشت با ۱۹ امتیاز

۸. پارس آرا شیراز با ۱۵ امتیاز

۹. دریژنو فرخ شهر با ۹ امتیاز

۱۰. هیات فوتبال خراسان رضوی با ۶ امتیاز

۱۱. استقلال ساری با ۴ امتیاز