به گزارش خبرنگار مهر، طی روزهای گذشته برخی مشتریان بانکی با موارد مشابهی روبرو شده‌اند که به یک باره پیامک‌های کاهش مبالغی از حسابهایشان را دریافت کرده و در شوک فرو می‌روند؛ اما با پیگیری از شعب بانکی که در آن حساب دارند، مشخص می‌شود که این برداشت‌ها توسط افراد غیر، و از طریق دستگاههای کارتخوانی صورت گرفته است که ردیابی در مورد آنها بسیار سخت است.

این اتفاقات طی دو روز گذشته تشدید شده و مشتریان زیادی در نظام بانکی وجود دارند که از حساب آنها بدون اجازه مبالغی کسر شده است و دستشان برای پیگیری این پول به جایی نمی‌رسد؛ چراکه شعب بانکی به مشتری معترض اعلام می کنند که مشتری باید شکایت حقوقی کند تا بانک بتواند به استناد آن شکایت، نسبت به پیگیری این کلاهبرداری اقدام کند؛ اما با توجه به اینکه ممکن است این پروسه اندکی زمان بر باشد، مشتریان با نگرانی‌ زیادی در مورد سرنوشت پول برداشت شده، مواجه کرده است.

«ع.ک» یکی از مشتریان شبکه بانکی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: صبح دیروز، در عرض یک ساعت، ۵۰ میلیون تومان پول از حساب من در بانک آینده کسر و به حساب فرد دیگری در بانک رفاه منتقل شد؛ این در حالی است که با پیگیری‌ها مشخص شد که این برداشت و انتقال پول، از طریق یک دستگاه کارتخوان رخ داده است.

وی افزود: به بانک خودم مراجعه و مراتب را گزارش دادم و خواستار پیگیری موضوع شدم اما گفتند برای اینکه بانک بتواند موضوع را پیگیری کند باید پرونده حقوقی تشکیل بدهم تا براساس این شکایت و پرونده حقوقی، بتوان در بانکی که وجه به آن انتقال یافته، موضوع را پیگیری کرد اما طبیعتا طی کردن این روند، زمانبر است و مشخص نیست وقتی پرونده تشکیل شد، ایا پول من در حساب مقصد، همچنان موجود است یا توسط کلاهبرداران به حساب دیگری منتقل شده است.

«د» یکی دیگر از مشتریان نظام بانکی هم در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در فاصله زمانی ۳۰ دقیقه، هفت میلیون تومان از حساب کارت بانکی ام کم شده است.

او افزود: این برداشت ظرف مدت چند دقیقه اتفاق افتاده است که بار اول کمی مانده به اتمام ساعات کاری بانکها برداشت صورت گرفت که به طور قطع دیگر مجالی برای مراجعه به شعبه باقی نمانده بود؛ ده دقیقه بعد از آن مبلغ دیگری کسر شد و شک و تردید را برای عجیب بودن این ماجرا به قطعیت تبدیل کرد.

وی ادامه داد: برداشت سوم هم درست ده دقیقه بعد از آن رخ داد و متاسفانه در مجموع بالغ بر ۷ میلیون تومان از حساب من بدون اجازه برداشت شد. این در حالی است که متصدیان شعبه بانکی تنها بر این تاکید دارند که باید رمزها را تغییر دهیم و جای پیگیری امیدوارانه ای وجود ندارد.

یکی دیگر از مشتریان نظام بانکی که مبالغی هم از حساب او کم شده است، در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: متاسفانه این اتفاق رخ داده است و برداشت‌هایی از حساب انجام شده است؛ اما بانکها پاسخگویی لازم را ندارند و مشخص نیست چرا یک شماره مستقیم بدون صف انتظار برای سوزاندن کارت یا گرفتن اطلاعات درباره این کلاهبرداری وجود ندارد؟

وی گفت : اگر به سایت بانک‌ها مراجعه کنید، شماره‌های متعددی وجود دارد اما شما در آن لحظه که کارتتان به سرقت رفته و هر لحظه پیامک برداشت جدیدی برای شما ارسال می‌شود، باید کدام شماره را بگیرید که سریع‌تر مانع ادامه برداشت شوید.