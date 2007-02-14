پیش شرط مذاکره با ایران تعلیق غنی سازی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی ان ان، بوش همچنین در رابطه با انتقادهای اخیر رئیس جمهور روسیه نسبت به سیاست هایش با اشاره به همکاری دو کشور در خصوص ایران و کره شمالی گفت : روسیه و آمریکا نگرانی های مشترکی در مورد تکثیر سلاح های هسته ای دارند، یکی از اشتراکات ما متقاعد کردن ایران درباره از دست کشیدن از برنامه های هسته ای است و دیگری مسئله امنیت برای جهان است.

وی با اشاره به اینکه مشکل جهان تمایل ایران به داشتن تسلیحات هسته ای است، مدعی شد : ایران هسته ای برای جهان بسیار خطرناک است و با دیگر کشورهای هم عقیده در حال تلاش هستیم و کشورهای زیادی در جهان وجود دارند که با ارزیابی های موجود در خصوص ایران با ما هم عقیده و موافقند.

وی همچنین با اشاره به توافق سه کشور اروپایی و روسیه و چین در شورای امنیت برای اعمال تحریم علیه ایران آن را تحولی مثبت توصیف کرد و گفت : پیام برای مردم ایران این است که این رهبران با تصمیمات خود شما را از جهان منزوی می کنند آنها شما و آینده روشن شما را انکار می کنند

بوش افزود: من بر این باروم که ایران به طور حتم کشوری مهم با تاریخی بزرگ و سنتی طولانی و مردمی باهوش با توانمندی های بالا است و بر این باورم که مردم ایران تمایلی به منزوی شدن از بقیه دنیا ندارند و سیاست ما متقاعد کردن آنها برای برگزیدن راهی بهتر است.

وی همچنین ضمن رد تناقض در گفتار مقامهای آمریکا در خصوص دخالت ایران درعراق بار دیگر مدعی شد که ایران از تروریست ها درعراق حمایت می کند.

رئیس جمهور آمریکا اضافه کرد : مطمئن هستم که طیف هایی از قدرت در ایران تسلیحات برای عراق می فرستند و ما با ماموران و شبکه های ایرانی که دست به این کار می زنند، برخورد خواهیم کرد.

وی گفت : روشن نیست که آیا کسانی که در رده های بالای حکومت در تهران هستند از این نکته آگاه هستند که تسلیحاتی به عراق حمل می شود یا خیر، اما این روشن است که طیف هایی در حکومت در ایران - نیروی قدس - مسئول انتقال مواد انفجاری به عراق هستند.

وی با اتهام به سپاه پاسداران ایران همچنین گفت این نکته هم روشن نیست که آیا نیروی قدس بطور مستقل عمل می کنند و یا تحت رهبری ایران هستند.

رئیس جمهور آمریکا همچنین در رابطه با اقدامی تلافی جویانه در خصوص دخالت ایران با پرهیز از خطر جنگ گفت: ما شبکه هایی را پیدا کردیم که از سوی ایران تغذیه می شوند و ما از نیروهای خود حمایت خواهیم کرد. من وظیفه ام حمایت از نیروهاست و این کار را ادامه خواهم داد.

رئیس جمهور آمریکا همچنین در رابطه با اجرای طرح جدید برای تامین امنیت بغداد گفت: مدت ها طول خواهد کشید تا طرح جدید امنیتی اجرا شود.

افزود: کسانی که سعی می کنند در برابر این طرح مانع تراشی کنند، به اقدامات خشونت آمیز متوسل می شوند.



وی همچنین بار دیگر تاکید که آمریکا تمایل به گفتگو با ایران دارد اما بار دیگر پیش شرط خود را که همانا تعلیق فعالیت های حساس هسته ای بصورتی قابل راستی را به عنوان پیش شرطی برای این گفتگوها اعلام کرد.