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۲۱ آذر ۱۳۹۷، ۱۵:۱۶

با حمایت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و در نمایشگاه چاپ تهران

نخستین پاویون جشنواره ملی صنعت چاپ برپا می‌شود

نخستین پاویون جشنواره ملی صنعت چاپ برپا می‌شود

نخستین پاویون جشنواره ملی صنعت چاپ ایران در بیست و پنجمین نمایشگاه چاپ و بسته‌بندی تهران با حضور فعالان این جشنواره در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران برپا می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود فرشی فرید، دبیر بخش مسابقات جشنواره صنعت چاپ با اعلام این خبر گفت: این اقدام در راستای حمایت‌های دفتر امور چاپ و نشر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از فعالان و برگزیدگان جشنواره‌های صنعت چاپ از امسال آغاز شده است و در قالب همکاری‌های اتحادیه‌های صنعت چاپ تهران در نمایشگاه امسال شاهد این رخداد خواهیم بود.

به گفته وی امسال و برای نخستین بار ۱۲ برگزیده ادوار جشنواره‌های صنعت چاپ در این رویداد حضور دارند که با توجه به محدویت زمانی و مکانی و ثبت نام صورت گرفت.

وی افزود: دبیرخانه جشنواره در راستای حمایت و تشویق برگزیدگان و فعالان صنعت چاپ، برنامه‌های عرضه مشترک محصولات و خدمات برگزیدگان را در دستور کار دارد که با حمایت‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و اتحادیه‌های صنعت چاپ صورت خواهد گرفت.

به گفته وی در نمایشگاه‌های آینده نسبت به حضور و ثبت نام بخش بزرگ دیگری از فعالان در نمایشگاه‌ها اقدامات لازم صورت خواهد گرفت.

برای پاویون امسال انتشارات خانه فرهنگ و هنر گویا، شرکت چاپ و نشر بانک ملی، چاپ سرمدی، دهرنگ چاپ، صحافی سیمرغ، چاپ هنر سرزمین سبز، کیان چاپ، صنایع چاپ و بسته‌بندی پیمان نو مشهد، شرکت چاپ دایره سفید، شرکت چاپ پردازش رایان تصویر، موسسه انتشارات آستان قدس رضوی و انتشارات فرهنگسرای میردشتی که در ادوار مختلف جشنواره برگزیده شده‌اند، حضور خواهند داشت.

این پاویون در سالن ۶ نمایشگاه چاپ و بسته‌بندی تهران در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران برپاست.

کد مطلب 4483483

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