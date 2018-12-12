به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود فرشی فرید، دبیر بخش مسابقات جشنواره صنعت چاپ با اعلام این خبر گفت: این اقدام در راستای حمایتهای دفتر امور چاپ و نشر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از فعالان و برگزیدگان جشنوارههای صنعت چاپ از امسال آغاز شده است و در قالب همکاریهای اتحادیههای صنعت چاپ تهران در نمایشگاه امسال شاهد این رخداد خواهیم بود.
به گفته وی امسال و برای نخستین بار ۱۲ برگزیده ادوار جشنوارههای صنعت چاپ در این رویداد حضور دارند که با توجه به محدویت زمانی و مکانی و ثبت نام صورت گرفت.
وی افزود: دبیرخانه جشنواره در راستای حمایت و تشویق برگزیدگان و فعالان صنعت چاپ، برنامههای عرضه مشترک محصولات و خدمات برگزیدگان را در دستور کار دارد که با حمایتهای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و اتحادیههای صنعت چاپ صورت خواهد گرفت.
به گفته وی در نمایشگاههای آینده نسبت به حضور و ثبت نام بخش بزرگ دیگری از فعالان در نمایشگاهها اقدامات لازم صورت خواهد گرفت.
برای پاویون امسال انتشارات خانه فرهنگ و هنر گویا، شرکت چاپ و نشر بانک ملی، چاپ سرمدی، دهرنگ چاپ، صحافی سیمرغ، چاپ هنر سرزمین سبز، کیان چاپ، صنایع چاپ و بستهبندی پیمان نو مشهد، شرکت چاپ دایره سفید، شرکت چاپ پردازش رایان تصویر، موسسه انتشارات آستان قدس رضوی و انتشارات فرهنگسرای میردشتی که در ادوار مختلف جشنواره برگزیده شدهاند، حضور خواهند داشت.
این پاویون در سالن ۶ نمایشگاه چاپ و بستهبندی تهران در محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی تهران برپاست.
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