تولید زعفران افغانستان رکورد زد/رشد ۲۲ درصدی تولید

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از راشاتودی، طبق اعلام وزارت کشاورزی افغانستان، امسال، تولید زعفران این کشور رکورد زده و به ۱۳ تن رسیده است. این درحالیست که مقامات افغانستان تلاش می‌کنند با رو آوردن به کشت گران‌ترین ادویه جهان، منابع درآمدی به جز کشت تریاک برای کشاورزان این کشور ایجاد کنند.

داده‌های رسمی نشان می‌دهد در سال ۲۰۱۸، کشت زعفران با ۲۲ درصد افزایش نسبت به سال گذشته، به ۶۲۰۰ هکتار رسیده است.

طبق بیانیه دولت، بیش از ۶۶۰۰ کارگر ماهر زعفران‌کار، امسال برای تولید، عمل‌آوری و بسته‌بندی این ادویه آموزش دیده‌اند. کشاورزان زعفران با فروش محصولات آن در بازارهای داخلی ۱۷ میلیون دلار درآمد کسب کرده‌اند، این درحالی است که ۹۰ درصد از زعفران افغانستان به کشورهای خارجی صادر می‌شود.

رشته‌های ظریف گل زعفران، از قرن‌ها پیش به عنوان چاشنی غذاهای گوناگون و در تولید عطر مورد استفاده قرار می‌گرفت. کشاورزان زعفران، به آن طلای سرخ می‌گویند. هر کیلوگرم زعفران، در بازارهای غربی تا ۱۵۰۰ دلار فروخته می‌شود.



جمعه خان، ۱۶ ساله، که یکی از ۱۵۶ هزار کارگر فصلی برداشت این ادویه است، می‌گوید: ما قبل از طلوع آفتاب کار در مزرعه را شروع می‌کنیم و هر کدام از ما می‌توانیم ۴ تا ۵ کیلوگرم گل زعفران را جمع‌آوری کنیم.

این کارگران به ازای هر ساعت کار خود ۱ دلار دریافت می‌کنند.

گل‌های چیده شده به کارخانجاتی ارسال می‌شود که در آن کارگرانی دست‌کش‌پوش رشته‌های ظریف زعفران را جدا کرده تا پس از خشک کردن به ادویه تبدیل شود.



به گفته وزارت کشاورزی، این ادویه از طریق کریدورهای جدید هوایی به ۱۷ کشور جهان، همچنین اتحادیه اروپا و آمریکای شمالی، صادر می‌شود. در این میان مهمترین خریداران زعفران، چین، هند و کشورهای حاشیه خلیج فارس هستند.

مقامات به سختی در تلاش هستند تا کشاورزان افغانی را از کشت گل‌های خشخاش به منظور برداشت تریاک، که سود مالی بالایی دارد، منع کنند. کشت خشخاش همچنان ۲۶۳ هزار هکتار از اراضی افغانستان را به خود اختصاص داده است. نزدیک به ۹۰ درصد تریاک برداشت شده در کره زمین از افغانستان به دست می‌آید.