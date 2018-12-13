به گزارش خبرنگار مهر، علی سروش صبح امروز پنجشنبه در افتتاحیه کنگره ملی قلب و عروق در کرمانشاه، هدف از برگزاری این کنگره را آشنایی با آخرین دستاوردهای حوزه قلب و ورزش، بهرهمندی از تجارب متخصصان و زمینه سازی برای مطالعات در حوزه قلب و ورزش عنوان کرد.

وی همچنین فراهم کردن زیرساختهای سبک زندگی سالم و پیشگیری ار بیماری های مزمن را از دیگر اهداف این کنگره برشمرد و افزود: سیاستگذاران و مدیران هم باید کمک کنند تا در ارتقای سبک زندگی گامهای موفقی برداریم.

دبیرکنگره ملی قلب و عروق گفت: در قرن گذشته بیماری های عفونی بیشترین مبتلایان را داشتند و امروز مردم بیشتر با بیماری های مزمن و غیرواگیر درگیر هستند که سردسته این بیماری های غیرواگیر هم بیماری های قلبی، مغزی، دیابت و... است که در ارتباط با سبک زندگی هستند.

سروش به واقعیتهای آمار بار بیماری ها و مرگ و میر ایران که در سال ۲۰۱۷ گزارش شده است اشاره کرد و ادامه داد: پیش‌بینی امید به زندگی زنان ۷۹.۴ سال و مردان ۷۵.۵ سال بوده که در ایران از اهداف سازمان بهداشت جهانی بهتر بودیم و بر اساس این آمار کاهش مرگ و میر کودکان ایرانی فراتر از انتظار بوده است.

رئیس بیمارستان امام رضا (ع) کرمانشاه مهمترین دلایل مرگ و میر را بیماریهای قلبی، فشارخون، دیابت و مغزی عنوان کرد و گفت: بیماری های قلبی در طول ۱۰ سال ۲۷ درصد افزایش یافته است.

وی در مورد عوامل بیماریهای غیرواگیر هم تصریح کرد: عواملی همچون سن، جنس، نژاد ارث، عوامل رفتاری همچون کم تحرکی و ورزش، رژیم غذایی ناسالم، سیگار وعوامل فیزیولوژیک فشارخون و... از این جمله هستند.

سروش بیان کرد: مجموعه مداخلات اساسی بیماری های مزمن و غیرواگیر در نظام ایرا پن تعریف شده که باید مصرف نمک، شکر و فشارخون را کنترل کنیم.

رئیس بیمارستان امام رضا (ع) کرمانشاه گفت: تنها سلاح مبارزه با بیماری های غیرواگیر اصلاح سبک زندگی است.

وی در مورد وظایف سیاستگذاران هم بیان داشت: حکومت ها، وزارتخانه ها و دستگاه های اجرایی هم وظیفه دارند در اصلاح سبک زندگی برنامه هایی داشته باشند.

سروش رژیم غذایی سالم را در کاهش بیماری های غیرواگیر بسیار مهم دانست و گفت: انجام فعالیت بدنی مناسب و کنترل وزن نیز حائز اهمیت است اما ایرانی ها در شرابط مناسبی نیستند.

وی بر سیاست گذاری درست در خصوص سلامت جامعه تاکید کرد و ادامه داد: سعی داریم این کنگره ملی را سالیانه با عنوان اصلاح سبک زندگی و کاهش بیماری های غیرواگیر ادامه دهیم.

دبیرکنگره ملی قلب و عروق در پایان تعداد مقالات دریافتی را ۱۸۷ مورد اعلام کرد و افزود: ۱۵ مقاله برای سخنرانی، ۵۱ پوستر و ۱۴ سخنران مدعو در این کنگره داریم.