دلایل شکست ۳ سناریوی آمریکا علیه ایران بررسی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، صد و شصت و سومین شماره نشریه خط حزب‌الله با مطلبی تحت عنوان «رمز پیروزی» منتشر شد.

سخن هفته این شماره خط حزب‌الله با توجه به بیانات رهبر انقلاب در دیدار با خانواده شهدا، به دلایل شکست سه سناریوی آمریکا علیه ایران که از زمستان سال گذشته تا به امروز اجرا شده است می‌پردازد.

در بخشی از این متن چنین می‌خوانیم:

حضور و هوشیاری مردم اگر چه موجب شکست پروژه‌ زمستان دشمن شد، اما از همان موقع، پروژه‌ دیگری را آغاز کردند: "پروژه‌ تابستان داغ". قرار بود نظیر همان اتفاقات دی ماه، در تابستان سال جاری بیفتد و به زعم خودشان، این بار دیگر کار ایران را یک‌سره کنند. اما یک‌ماه قبل از اتفاقات تابستان، رهبر انقلاب در سخنرانی خود در حرم امام خمینی(ره)، بار دیگر از سناریوی دشمن رونمایی کردند: «نقشه‌ی دشمن را کاملاً می‌دانیم چیست و آن نقشه را برای مردم افشا می‌کنیم... امروز نقشه‌ دشمن این سه چیز است: فشار اقتصادی، فشار روانی، و فشار عملی؛ هدف هر سه نوع فشارهای دشمن هم سیطره‌ بر کشور عزیز ما ایران است، همچنان‌که بر بعضی از کشورهای بدبخت روسیاه منطقه سیطره و تسلّط دارد...

همچنین می‌توانید حاشیه‌های این دیدار را به روایت خط حزب‌الله با عنوان «از نسل مدافعین حرم» را بخوانید.

اطلاع نگاشت این شماره نیز به ۵ جمله کلیدی و مهم رهبر انقلاب در این دیدار اختصاص دارد. در بخش «۴۰ سالگی» که طبق معمول هفته‌های گذشته به دستاوردهای جمهوری اسلامی می‌پردازد این هفته نیز به موضوع دستاوردهای علمی کشور پرداخته شده است.

طبق رسم هفتگی خط حزب‌الله نیز شماره ۱۶۳ این هفته‌نامه به روح شهدای نیروی انتظامی که در حادثه تروریستی چابهار به شهادت رسیدند، تقدیم می‌شود.