ستاد راهبری توسعه فضاهای همگانی تشکیل می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، چهل و سومین جلسه کمیته معماری و طرح های شهری شورای شهر با محوریت تشکیل ستاد راهبری توسعه فضاهای همگانی با حضور علی اعطا، رییس کمیته معماری و طرح های شهری شورای شهر، برزین ضرغامی، مدیرعامل سازمان زیباسازی شهر تهران، نصرالله آبادیان شهردار منطقه ۱۱، محمد رضا داهداری پور شهردار منطقه ۶ و اسماعیل بدریان سرپرست شهرداری منطقه یک، یاسر جعفری معاون فنی و طرح‌های شهری سازمان زیباسازی، سید ابوالحسن ریاضی، مدیرکل مطالعات فرهنگی معاونت فرهنگی- اجتماعی شهرداری تهران، علی پیرحسین لو مشاور معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران و اعضای کمیته معماری و طرح های شهری شورای شهر در سازمان زیبا سازی شهرداری تهران برگزار شد.

در این جلسه شهرداران مناطق ۱، ۱۱ و ۶ مطالعات خود در مورد ایجاد میادین پیاده در مواضع تعیین شده مناطق را تشریح کردند.

در پایان این جلسه، به دنبال تصمیم گیری انجام شده و با توجه به استقرار ستاد راهبری توسعه فضاهای همگانی در سازمان زیباسازی شهرداری تهران، طی روزهای آینده هر یک از شهرداران مناطق مرتبط و ۳ معاونت شهرسازی و معماری، معاونت فرهنگی و اجتماعی و معاونت حمل و نقل و ترافیک نمایندگان خود را برای عضویت در ستاد معرفی خواهند کرد. همین طور ۲ نفر از کمیته معماری برای عضویت در این ستاد معرفی می شوند و ریاست این ستاد برعهده آقای ضرغامی مدیرعامل سازمان زیباسازی شهرداری تهران خواهد بود.