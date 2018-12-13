تصادفات جاده ای در خراسان شمالی ۱۷ درصد افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، سردار علیرضا مظاهری صبح پنج شنبه در آغاز رزمایش طرح زمستانه در خراسان شمالی اظهار کرد: در هشت ماه نخست امسال در محورهای مواصلاتی خراسان شمالی ۱۲۶ فقره تصادف منجر به فوت رخ داده که سبب مرگ ۱۴۹ نفر شده است.

مظاهری افزود: تصادفات منجر به فوت امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳۳ نفر معادل ۲۱ درصد کاهش داشته است.

وی تصریح کرد: همچنین میزان متوفیان ناشی از تصادفات برون شهری در خراسان شمالی ۵۶ نفر معادل ۲۸ درصد کاهش داشته است.

فرمانده انتظامی خراسان شمالی ادامه داد: طی هشت ماه نخست امسال یک هزار و ۳۰۲ فقره تصادف جرحی در محورهای این استان رخ داده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۱ درصد افزایش داشته است.

مظاهری در ادامه به آمار تصادفات درون شهری خراسان شمالی اشاره کرد و گفت: در هشت ماه نخست امسال ۳۰ نفر براثر تصادفات درون شهری فوت شدند که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۵ درصد کاهش داشته است.

وی در ادامه به آغاز رزمایش طرح زمستانه همزمان با سراسر کشور در خراسان شمالی اشاره کرد و افزود: این طرح از امروز آغاز و به مدت سه ماه ادامه دارد.

فرمانده انتظامی خراسان شمالی اظهار کرد: در این طرح هفت تیم شبانه روزی همراه با آتش نشانی، اورژانس، امداد و نجات و بحران در محورهای مواصلاتی استان حضور دارند.

مظاهری بیان کرد: در این طرح نیروهای پلیس راه در گردنه های امین الله، جوزک، اسدلی و تنگه ترکمن استقرار کامل دارند.

وی ادامه داد: همچنین ۶ پاسگاه پلیس راه با ۴۷ تیم خودروای در قالب ۳۶ تیم گشت زنی و ۱۳۵ نفر نیرو به هم وطنان خدمت رسانی می کنند.

این مقام ارشد انتظامی همچنین به استقرار اتوبوس کمکی اشاره و مطرح کرد: این اتوبوس به منظور کمک رسانی به اتوبوس هایی است که در راه دچار مشکل می شوند.