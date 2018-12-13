عملیات ضد صهیونیستی در رام الله/ ۲ نظامی صهیونیست کشته شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، رسانه های رژیم صهیونیستی از عملیات ضد صهیونیستی در رام الله در کرانه باختری خبر دادند.

بر اساس این گزارش؛ در تیراندازی به سوی شهرک نشینان در شهرک گفعات آساو در شرق رام الله در کرانه باختری دو نظامی صهیونیست کشته و شماری دیگر از آنها زخمی شدند.

رسانه های رژیم صهیونیستی گزارش دادند: نظامیان اسرائیلی به شکل گسترده ای به محل به همراه تیم های نجات رفته اند.

خبرنگار المیادین گزارش داد: دو نظامی اسرائیلی بر اثر تیراندازی به سوی صهیونیستها در رام الله کشته و دو نفر دیگر به شدت زخمی شده اند و یکی از فلسطینی هایی که دست به این عملیات زده بود، شهید شده است.

المیادین اعلام کرد که تیراندازی که از فاصله بسیار نزدیک به شهرک نشینان صهیونیست انجام شده است.

خبرنگار المیادین از یورش نظامیان رژیم صهیونیستی به شهر البیره و محله البالوع نزدیک به آن در کرانه باختری خبر داد.

شایان ذکر است که تحلیلگران صهیونیست از گشوده شدن جبهه مرکزی یعنی جبهه کرانه باختری علیه صهیونیستها به موازات جبهه های دیگر خبر داده بودند.