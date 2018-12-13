۳۹۸ نهالستان دارای مجوز در کشور فعال است

به گزارش خبرنگار مهر، علی‌امیر آل‌محمد ظهر پنج‌شنبه در جلسه کمیته فنی نهال سمنان به میزبانی اداره کل جهاد کشاورزی استان ضمن بیان اینکه ۳۹۸ نهالستان دارای مجوز در سطح کشور فعال است و ۱۹ واحد کشت بافتی گونه‌های مختلف نهال را در این مراکز تولید می‌کند، ابراز داشت: در برنامه ششم توسعه تولید ۵۶ میلیون نهال برای توسعه، اصلاح و جایگزینی منظور شد که از این تعداد در نهالستان‌های دارای مجوز ۵۲ میلیون اصله نهال پایه کشت بافتی و خود ریشه زا تولیدشده است.

وی ضمن بیان اینکه ۴۸ نوع نهال در نهالستان‌های دارای مجوز تولید می‌شود، اضافه کرد: تولید نهال بر اساس نیازهای کشور یکی از موارد و سیاست‌هایی است که وزارت جهاد آن را پیگیری می‌کند تا توزیع نهال‌های غیرمجاز کاهش یابد.

رئیس گروه نهال و بهبود ارقام وزارت جهاد کشاورزی بابیان اینکه نهال‌های میوه نظیر هلو و شلیل به دلیل وفور بودن آن‌ها در این مراکز تولید نمی‌شود، ابراز داشت: در این مراکز نهالستان تنها درختانی که کمتر یافت می‌شود و نیاز به اصلاح دارند اولویت‌دارند.

آل‌محمد بابیان اینکه سامان‌دهی مراکز تولید و عرضه نهال در دستور کار جهاد کشاورزی است، تصریح کرد: برای این منظور چهارباغ مادر تولید نهال در استان‌های اصفهان، قزوین، مازندران و خراسان رضوی راه‌اندازی شده است و برنامه‌ریزی برای ارتقا این مراکز در دست پیگیری قرار دارد.

وی اضافه کرد: کمیته تدوین شبکه توزیع رسمی نهال در کشور پیگیری شده است تا از توزیع نهال‌های غیرمجاز جلوگیری شود و از سوی دیگر برنامه‌ریزی برای تولید و تأمین نهال گواهی‌شده به‌منظور بهبود کیفیت نهال موردنیاز کشور در نهالستان‌های کشور پیگیری خواهد شد.