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۲۲ آذر ۱۳۹۷، ۱۹:۴۷

ورویا غفوری:

اشتباهات داوری نبود الان صدر جدول بودیم

اشتباهات داوری نبود الان صدر جدول بودیم

هافبک تیم فوتبال استقلال گفت: اگر اشتباهات داوری نبود استقلال در صدر جدول قرار داشت.

به گزارش خبرنگار مهر، ورویا غفوری پس از تساوی بدون گل تیم استقلال برابر پدیده مشهد در ورزشگاه آزادی گفت: در روزی که می توانستیم سه امتیاز را کسب و شرایط را در جدول بهبود ببخشیم، اشتباه داوری مانع شد. داور به افتضاح ترین شکل ممکن گل ما را آفساید اعلام کرد.

بازیکن استقلال تاکید کرد: در بازی با پیکان ما ضرر کردیم و ۲ امتیازمان را گرفتند. بازی با فولاد دو امتیاز از ما گرفتند و  با اشتباه داور ۳ امتیاز را از دست دادیم. اگر اشتباهات داوری نبود جایگاه واقعی استقلال صدر جدول بود.

غفوری ادامه داد: هر کسی بازی را چه از تلویزیون و چه در ورزشگاه می دید می فهمید که گل ما آفساید نبوده اما نمی دانم چرا داور که در چند قدمی این صحنه بود، آفساید اعلام کرد. البته این داور یک بار دیگر هم در خوزستان و در زمانی که ما یک بر صفر از حریف جلو بودیم به دنبال این بود تا ما برنده این دیدار نباشیم و من نمی دانم چه دلیلی وجود دارد که همه به دنبال این هستند که استقلال را تضعیف کنند.

وی در پاسخ به این سوال که گفته می شود یک تیم خاص قرار است قهرمان شود و بقیه باید برای نایب قهرمانی می جنگند گفت: حتما چنین چیزی وجود دارد که دیگران در مورد آن صحبت می کنند البته ما کاری با دیگر تیم ها نداریم اما فکر می کنم خیلی ها به دنبال موفقیت یک تیم خاص هستند و هدفشان قهرمانی این تیم است ولی مطمئن باشید در نیم فصل دوم پرقدرت وارد خواهیم شد و اجازه نمی دهیم آنهایی که به دنبال تضعیف استقلال هستند به نیتشان دست پیدا کنند.

کد مطلب 4484406

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