ساخت ۵۲ مرکز درمانی تامین اجتماعی در کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی درخشان، اظهار کرد: امروز به همراه مدیران درمان تامین اجتماعی پنج استان کشور میزبان مدیریت درمان تامین اجتماعی همدان هستیم تا در مورد موضوعات مختلف به بحث و تبادل نظر بپردازیم.

وی با اشاره به بازدید صورت گرفته از بخش‌های مختلف بیمارستان تامین اجتماعی آتیه همدان گفت: اقدامات بسیار خوبی به خصوص در ارتقای هتلینگ این بیمارستان انجام شده که این امر در بهبود کیفیت ارائه خدمات نیز موثر است.

معاون درمان سازمان تامین اجتماعی به ورود دستگاه‌های پیشرفته نظیر «MRI» و «سی تی اسکن» به بیمارستان آتیه طی سال‌های اخیراشاره کرد و افزود: تمام این اقدامات در راستای کسب رضایتمندی بیمه‌شدگان نسبت به ارائه خدمات بهتر بوده است.

وی با اشاره به اینکه در تمام حوزه‌ها خدمات خوبی از سوی مدیریت درمان تامین اجتماعی استان همدان ارائه می‌شود، گفت: حوزه درمان تامین اجتماعی استان توانسته شاخص‌های خوبی را در کشور به دست آورد.

درخشان با بیان اینکه در بخش زنان و زایمان، مامایی، اورژانس و بستری اقدامات خوبی در تامین اجتماعی همدان انجام گرفته شده است، افزود: بخش‌های ویژه‌ای به بیمارستان آتیه همدان اضافه شده است.

وی با اشاره به اینکه برخی از اقدامات پشت صحنه است و بیماران آن را نمی‌بینند نظیر کار در حوزه تاسیسات بیمارستانی، خاطرنشان کرد: تاسیسات بیمارستان آتیه همدان بسیار پیشرفته است و اقدامات خوبی در راستای تامین امنیت بیماران و پرسنل انجام شده است.

معاون درمان سازمان تامین اجتماعی بیان کرد: حوزه پشتیبانی بیمارستان تامین اجتماعی آتیه همدان پیشرفت‌های خوبی داشته که حاصل تلاش‌های مدیران و سایر دست‌اندرکاران است.

درخشان افزود: ۵۲ مرکز درمانی تامین اجتماعی در کشور در حال ساخت است که در آینده از طریق این مراکز خدمات بیشتری ارائه خواهیم داد.

وی با اشاره به اینکه تقریباً ۵۲ مرکز درمانی نیز در دست طراحی است، گفت: این پروژه‌ها طی دو یا سه سال آینده به بهره‌برداری خواهد رسید و شاهد تحول بزرگی در حوزه درمان تامین اجتماعی خواهیم بود.

درخشان با بیان اینکه طی چند سال اخیر تقریباً ۱۲ مرکز درمانی در کشور افتتاح شده در حالی که ۵۲ مرکز در حال ساخت است، افزود: تحول بزرگی در دسترسی بیمه‌شدگان تامین اجتماعی به خدمات ایجاد خواهد شد.

وی با تاکید به اینکه برنامه اصلی سازمان تامین اجتماعی طی دو یا سه سال آینده روی چند محور خواهد بود، گفت: افزایش کیفیت خدمات در کنار افزایش کمیت خدمات و نیز اجرای طرح بزرگ «خوش‌رویی» از اهداف مورد نظر است.

معاون درمان سازمان تامین اجتماعی با اشاره به اینکه در طرح «خوش‌رویی» تشویق همکاران به ارائه خدمات همراه با برخورد بسیار خوب توأم با لبخند به بیماران و همراهان آنها مورد توجه است، افزود: این طرح دستوری نیست و تلاش شده از تمام همکاران ایده گرفته و همه در آن مشارکت داشته باشند.

وی با بیان اینکه طرح «خوش‌رویی» طرح ابتکاری است که همکاران با اجرای دقیق آن تشویق خواهند شد، خاطرنشان کرد: امیدوارم علاوه بر افزایش کمی خدمات در بعد ارائه خدمات توام با لبخند بتوانیم سرآمد باشیم.