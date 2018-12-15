رشد ۴۶درصدی صادرات زعفران/قیمت به ۱۱ میلیون تومان رسید

غلامرضا میری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به میزان صادرات زعفران در ۸ ماه سالجاری، اظهارداشت: در هشت ماهه امسال، ۱۵۲ تن و ۶۰۲ کیلوگرم زعفران به ارزش ۲۴۰ میلیون دلار از خراسان رضوی صادر شده که این عدد نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر وزنی ۳۲.۴۶ درصد و از نظر دلاری ۴۶ درصد رشد داشته است.

وی افزود: حدود ۹۰ درصد صادرات زعفران کشور از خراسان رضوی انجام می شود.

نایب رئیس شورای ملی زعفران با اشاره به اینکه قیمت زعفران بعد از نوسانات شدیدی که تجربه کرد، به ثبات رسیده است، گفت: هم اکنون قیمت هرکیلوگرم از این محصول حداقل ۶ میلیون تومان و حداکثر ۱۱ میلیون تومان است، این نرخ هایی است که ما زعفران را از کشاورزان خریداری می کنیم.

وی با بیان اینکه افزایش قیمت دلار باعث شده بود دلالان در بازار زعفران حضور یابند و چینی ها را نیز به بازار طلای سرخ وارد کنند، گفت: همین مساله باعث ایجاد حباب در بازار طلای سرخ شده بود که هم اکنون با متعادل شدن نرخ دلار، این حباب از بین رفته است.

میری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه برداشت زعفران ۷-۸ روزی است که تمام شده است، افزود: برآورد دقیقی از میزان تولید امسال در دست نیست و سازمان جهاد کشاورزی رسما آماری در این زمینه اعلام نکرده است.

وی گفت: در صحبت هایی که بنده با حدود ۲۰۰۰ نفر از کشاورزان داشته ام آنان اظهار داشته اند که وضعیت تولید نسبت به سال گذشته مطلوب تر بوده است.