صلواتی: فرهنگ ایثار و شهادت باید در جامعه کارگری و اصناف تداوم یابد

به گزارش خبرنگار مهر، برهان صلواتی ظهر چهارشنبه در یادواره شهدای کارگری و اصناف شهرستانهای قروه و بیجار، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا اظهار کرد: شهدا با گذشتن از جان خود، در برابر جریان استکبار ایستادند و امنیت و اقتدار امروز کشور حاصل فداکاری آنان است.
وی با اشاره به حضور جامعه کارگری و اصناف در عرصههای مختلف دفاع از کشور افزود: کارگران و اصناف در کنار نیروهای نظامی، در مقاطع حساس انقلاب و دفاع مقدس نقشآفرینی کردند و بخشی از شهدای استان نیز از همین اقشار هستند.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کردستان ادامه داد: برگزاری یادواره شهدا فرصتی برای بازخوانی آرمانها و سبک زندگی شهیدان و انتقال این فرهنگ به نسلهای جدید است.
صلواتی با قدردانی از خانوادههای شهدا و دستاندرکاران برگزاری این مراسم گفت: خانواده شهدا سرمایههای ارزشمند جامعه هستند و تکریم آنان باید به یک فرهنگ مستمر در جامعه تبدیل شود.
وی همچنین با اشاره به نقش مردم و نیروهای مسلح در حفظ اقتدار کشور بیان کرد: ایستادگی ملت ایران در برابر تهدیدها و فشارهای دشمن، حاصل همبستگی ملی و تکیه بر فرهنگ ایثار و مقاومت است و این مسیر باید در عرصههای مختلف ادامه پیدا کند.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کردستان خاطرنشان کرد: امروز نیز جامعه کارگری و اصناف میتوانند با تلاش در عرصه تولید، اقتصاد و خدمترسانی، بخشی از مسئولیت خود در مسیر پیشرفت کشور را به انجام برسانند.
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