ناتوانی از پرداخت حقوق کارگران/ متولیان دست به دامن استاندار شدند

خبرگزاری مهر - گروه استانها: کارگران شهرداری بروجرد با حضور در فرمانداری بروجرد خواستار پرداخت حقوق معوق ۹ ماهه خود شدند.

توانایی پرداخت ۹ ماه حقوق معوق را نداریم

احسان دالوند نایب رئیس شورای اسلامی بروجرد با اشاره به عدم توانایی شورای اسلامی شهر بروجرد مبنی بر پرداخت ۹ ماه حقوق معوقه کارگران شهرداری، اظهار داشت: بهترین راهکار برای برون رفت از این مشکل گرفتن تسهیلات و پرداخت حقوق معوق کارگران است.

درخواست می کنیم شرایط دریافت وام از طریق شهرداری به‌صورتی مهیا شود وی، افزود: با توجه به حقوق های معوق پرسنل شهرداری بروجرد و مشکلات معیشتی زندگی این عزیزان و از طرفی با توجه به شرایط بحرانی و رکود اقتصادی شهرستان، پرداخت ۸ تا ۹ ماه حقوق معوق امکان پذیر نیست.

نایب رئیس شورای اسلامی شهر بروجرد، تصریح کرد: در این راستا درخواست می کنیم شرایط دریافت وام از طریق شهرداری به‌صورتی مهیا شود تا بتوانیم معوقات پرسنل را پرداخت کنیم و بیشتر از این شرمنده پرسنل محترم و خانواده هایشان نشویم.

شورای شهر دست به دامن استاندار شد

موسی نیکوکار رئیس شورای اسلامی شهر بروجرد نیز در این رابطه، گفت: با همفکری همه اعضای شورای اسلامی شهر بروجرد برای حل مشکل کارگران شهرداری از امام جمعه و فرماندار بروجرد درخواست کردیم با استاندار لرستان صحبت کنند.

وی، افزود: در این راستا از استاندار لرستان تقاضا داریم با رایزنی های لازم و قانونی به شهرداری بروجرد تسهیلاتی پرداخت کنند تا بتوانیم از این طریق حقوق معوقه کارگران را پرداخت کنیم.

برای حل مشکل کارگران شهرداری از امام جمعه و فرماندار بروجرد درخواست کردیم با استاندار لرستان صحبت کنند. رئیس شورای اسلامی شهر بروجرد، ادامه داد: علاوه بر پرداخت وام، مقداری هم املاک موجود است که تصمیم گرفتیم آنها را فروخته و به جای حقوق کارگران پرداخت کنیم.

پیش از این رضا آریایی فرماندار بروجرد در سخنانی در انتقاد از عملکرد شورای شهر و همچنین عدم تعیین تکلیف حقوق کارگران شهرداری بروجرد، گفت: در یک مقطع زمانی مردم به پای صندق های رای رفته و افرادی را از بین خود به عنوان تعیین کننده سرنوشت شهر انتخاب کردند.

وی، افزود: مردم با اعتماد و انتخاب این افراد سکان شهر را به آنها سپردند و عده ای با بینش اصلاح مشکلات شهرداری، تغییر مبلمان شهری، ایجاد فضای سبز مناسب تر و... از هر قشر و صنفی افرادی را انتخاب کردند.

ایجاد نظم و پرداخت حقوق معوق خواسته مهم کارکنان شهرداری است

آریایی با بیان اینکه زیبنده نیست کارگران شهرداری جلوی فرمانداری تجمع کرده و از فرماندار بروجرد درخواست رسیدگی به مشکلات و پرداخت حقوق معوقه خود را داشته باشند، ادامه داد: شهرداری دارای ظرفیت و پتانسیل بالایی است که می تواند با توجه به آن برای رفع مشکلات و مطالبات کارکنانش اقدام کند.



نیروهای استخدامی در شهرداری ۸۵۰ نفر باید باشد این در حالیست که شهرداری بروجرد حدود هزار و ۳۷۰ نیرو دارد وی، گفت: نیروهای استخدامی در شهرداری ۸۵۰ نفر باید باشند در حالیکه شهرداری بروجرد حدود هزار و ۳۷۰ نیرو دارد و این نشان می دهد که در شهرداری بروجرد مدیریت منابع را باید اصلاح کرد.

فرماندار بروجرد، خاطر نشان کرد: امروز دیگر اعضای شورای اسلامی شهر بروجرد جواب مردم را نمی دهند بلکه این فرمانداری است که باید جواب عملکرد اعضای شورا را بدهد که این عملی غیر اخلاقی و غیر قانونی است.



آریایی، بیان داشت: در حال حاضر ایجاد نظم و پرداخت حقوق معوقه کارگران خواسته مهم کارکنان شهرداری بوده و تا زمانی که انظباط مالی ثابتی در شهرداری حاکم نشود مشکلات این نهاد حل نخواهد شد.