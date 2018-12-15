ماهواره اشیا جایگزین اینترنت اشیا خواهد شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان فضایی ایران، زهرا رسول زاده با بیان این خبر گفت: اینترنت اشیا مفهومی است که در سال ۱۹۹۹ به این معنا شکل گرفت که کاربرها می‌توانند اشیا مختلف را از طریق بستر اینترنت با یکدیگر مرتبط کنند و با استفاده از این ارتباط، بهره وری خود را داشته باشند.

رسول زاده ادامه داد: تعداد اشیا متصل به اینترنت با رشد روزافزونی همراه شده تا جایی که در سال ۲۰۰۳ تعداد اشیا متصل به اینترنت که مردم از آن استفاده می‌کردند از تعداد جمعیت زمین کمتر بود. اما این آمار در سال ۲۰۰۸ با روند تساعدی مواجه شد و تعداد اشیا متصل به اینترنت بسیار بیشتر از جمعیت کره زمین شد و طبق پیش بینی ها تا سال ۲۰۲۰ پنجاه میلیارد اشیا متصل به اینترنت در دنیا وجود خواهد داشت.

مسئول توسعه کسب وکار حوزه اینترنت اشیا سازمان فضایی ایران افزود: اشیا متصل به اینترنت براساس ماموریتی که برای آن ها تعریف می شود، اطلاعات را به فضایی می فرستند که روی آن یارانش ابری صورت می گیرد، داده ها مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرند و به یک دستور یا اپلیکیشنی تبدیل می شوند که کاربر می‌تواند از آنها استفاده کند.

رسول زاده با اشاره به اینکه اینترنت اشیا در حوزه های گوناگونی مانند کشاورزی هوشمند، کاربرد گسترده ای دارد، خاطرنشان کرد: کشاورزان با استفاده از اینترنت اشیا می‌توانند ماشین آلات خود را هدایت کرده، دام های خود را ردیابی کنند و میزان حاصلخیزی زمین را با سنسور هایی که داخل خاک قرار می دهند بسنجند.

مسئول توسعه کسب و کار حوزه اینترنت اشیا سازمان فضایی ایران عنوان کرد: اینترنت اشیا در زمینه های دیگری مثل بیمه نیز می تواند نقش مهمی ایفا کند که فرد به جای اعلام خسارت به شرکت بیمه از طریق اپلیکیشنی که روی تلفن همراهش نصب شده، موقعیت مکانی خود را گزارش داده و بدون رجوع به اداره بیمه اطلاعات منتقل می شود.

وی گفت: در دنیا شهرهای هوشمندی ایجاد شده که در آنها از مسئله ترافیک تا جمع آوری زباله به صورت هوشمند انجام می شود و در کشور ما نیز کانونی با عنوان اینترنت اشیا دایر شده که حدود ۳۰ شرکت در آن عضو هستند و در حوزه هوشمند سازی فعالیت می کنند.

رسول زاده ادامه داد: در کشور ما طرحی شکل گرفت که طی آن ۱۰ هزار کنتور هوشمند گاز به صورت آزمایشی نصب شد که قرائت کنتورها به شکل هوشمند است و در مصرف انرژی نیز بهینه سازی شد.

مسئول کسب و کار حوزه اینترنت اشیا سازمان فضایی ایران افزود: اپراتورهای ماهواره‌ای و منظومه ها که در چند سال اخیر بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته اند، نقش مهمی در صنعت اینترنت اشیا ایفا می کنند تا جایی که در چند سال آینده به جای اینترنت اشیا از ماهواره اشیا استفاده خواهد شد که در مکان هایی که خطوط مخابراتی و یا شبکه اینترنت فعال نیست، ماهواره اشیا می تواند نقش مهمی ایفا کند.