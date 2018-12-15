پاکستان روز دوشنبه میزبان مذاکرات آمریکا و طالبان است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی بی سی، «عمرانخان» نخست وزیر پاکستان اعلام کرد که کشورش روز دوشنبه میزبان مذاکرات صلح میان گروه طالبان و نماینده آمریکا خواهد بود.
عمران خان این موضوع را در نشستی در شهر پیشاور اعلام کرد و گفت که این تصمیم را پس از درخواست های مکرر آمریکا گرفته که توقع کار بیشتر از اسلام آباد دارد.
نخست وزیر پاکستان ابراز امیدواری کرد که اگر در افغانستان صلح برقرار شود، شهر پیشاور به محل گردشگری تبدیل و مسیر رفت و آمد به آسیای میانه باز میشود.
در همین رابطه یک سخنگوی سفارت آمریکا در کابل در گفتگو با بیبیسی در واکنش به اظهارات نخست وزیر پاکستان گفت: ایالات متحده از هر اقدام حکومت پاکستان برای تقویت همکاری در آسیای جنوبی، از جمله تقویت مذاکرات میان طالبان، دولت افغانستان و دیگر افغانها استقبال میکند.
این سخنگو افزوده است که زلمای خلیلزاد، نماینده ویژۀ وزارت خارجه آمریکا در امور صلح افغانستان به منظور فراهم کردن زمینه مذاکرات برای پایان جنگ افغانستان، با تمامی طرفهای ذینفع از جمله طالبان پیش از این هم دیدار کرده و به ملاقاتهایش ادامه خواهد داد.
از سوی دیگر نمایندگان طالبان هم برای شرکت در این نشست آمادگی کرده اند. هفته گذشته یک عضو شورای کویته طالبان به بیبیسی گفته بود برخی از اعضای دفتر قطر این گروه به پاکستان آمدهاند تا بعد از مشورت با اعضای ارشد طالبان با زلمای خلیل زاد روی موضوعات مشخص از جمله در مورد رهایی زندانیان طالبان گفتگو کنند.
پاکستان در سفر اخیر خلیل زاد به اسلام آباد وعده همکاری در روند صلح افغانستان را داده بود و همچنین پیشنهاد کرده بود که میزبان گفتگو بین طالبان و آمریکا باشد.
پیش ازاین مقامهای آمریکایی با طالبان در قطر دیدارهای داشتهاند، اما این بار ظاهرا پاکستان در پاسخ به درخواست آمریکا سعی کرده زمینه گفتگوی مستقیم میان نمایندگان طالبان و آمریکا را در پاکستان فراهم کند.
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