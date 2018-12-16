جهرم بزرگترین مرکز تولید لیمو شیرین در جهان است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد مهدی قاسمی در جشنواره مردمی لیموی جهرم افزود: کل سطح زیرکشت لیموشیرین جهان به غیر از ایران دو هزار هکتار با ۸۵ هزار تن تولید بوده ، ایران ۲۷ هزار هکتار با ۹۱۸ هزار تن تولید و استان فارس ۱۸هزار و ۸۷۵ هکتار با ۵۰۲ هزار تن تولید را دارد.

وی با بیان اینکه استان فارس با دارا بودن ۶۱ هزار هکتار سطح زیر کشت و تولید بیش از ۱.۳ میلیون تن انواع مرکبات، رتبه دوم تولید مرکبات در کشور را داشته، تصریح کرد: در این استان ۱۲ هزار و ۳۵۰ نفر بهره‌بردار مرکبات فعالیت می‌کند که شهرستان‌های جهرم، قیروکارزین، داراب، کازرون و فسا مهم‌ترین مراکز تولید مرکبات هستند.

قاسمی استمرار تولید مرکبات در ۱۰ ماه از سال و رکوردهای کشوری مرکبات در استان فارس از جمله ۱۳۷ تن در هکتار از دیگر ویژگی بارز مرکبات فارس دانست.

این مسئول افزود: در این جشنواره‌ها با معرفی جایگاه، تکیه بر داشته‌ها و با تعامل مثبت، هم‌افزایی و هم‌فکری می‌توان در جهت تقویت داشته‌ها، منافع بیشتر و بهبود سرمایه گذاری گام برداشت.

وی ادامه داد: ایران با ۱۵۱ کیلوگرم سرانه مصرف میوه، بیشترین سرانه مصرف میوه را در جهان داشته، این در حالی است که در اتحادیه اروپا سرانه مصرف میوه ۱۰۳ کیلوگرم و در جهان این سرانه ۷۲ کیلوگرم است که این امر مرهون تلاش کشاورزان کشور بوده که علی‌رغم شرایط اقلیمی سخت حاکم بر کشاورزی و کشاورزی پرریسک به تولیدات خوبی دست یافتند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی فارس در بخش دیگری از سخنان خود، کشاورزان را از پتانسیل‌های این استان دانست و خدمتگزاری به این قشر را از افتخارات خود برشمرد و افزود: امروز برای تولید اقتصادی و برون رفت از چالش‌ها باید از شرکت‌های دانش بنیان در بکارگیری دانش نوین، بازاریابی و راه‌اندازی استارت‌آپ‌ها کمک گرفت.

قاسمی با اشاره به اینکه ایجاد مراکز سورت و بسته‌بندی و همچنین سردخانه گامی در جهت سودآوری بیشتر به کشاورزان است، افزود: پیشرفت ۲۰۰ درصدی مراکز سردخانه در چند سال اخیر نشان‌دهنده عزم دولت بر صنایع تبدیلی و تکمیلی بوده از این رو بهترین تسهیلات با نرخ بهره پایین به صنایع تبدیلی و تکمیلی از جمله سردخانه اختصاص داده شده است.

این مسئول با بیان این‌که در شهرستان جهرم از سال ۵۲ سیستم آبیاری قطره ای اجرا شده و اکنون همه باغ‌های این شهرستان مجهز به سیستم آبیاری نوین است، گفت: این ظرفیت بسیار بزرگ بیانگر این مهم است که مردم این شهرستان قدر آب را می‌دانند.

رییس سازمان جهاد کشاورزی فارس، از اقدامات و برنامه‌های پیش‌رو در شهرستان جهرم به پیگیری رفع مشکل زوال مرکبات، برنامه ریزی در جهت بازاریابی و صادرات وسیع‌تر مرکبات، تسریع در عرضه لیموشیرین کشور با همکاری تعاون روستایی، تسریع در صدور مجوزها و اعطای تسهیلات ارزان قیمت به پوشش سایبان در باغ‎ها، حمایت از توسعه صنایع تبدیلی- تکمیلی با اعطای تسهیلات ارزان قیمت و در دستور کار قرار گرفتن ایجاد گلخانه باغی اشاره کرد.



