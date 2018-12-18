افزایش ۷درصدی مرگ ناشی از مسمومیت با قرص برنج

به گزارش خبرگزاری مهر، درهفت ماه نخست امسال ۸۸ نفر در اثر مسمومیت با قرص برنج جان خود را از دست داده اند که این تعداد در مقایسه با مدت مشابه سال قبل که تعداد فوت ناشی از مسمومیت با قرص برنج ۸۲ نفر اعلام شده بود هفت درصد افزایش یافته است.

بنا بر این گزارش از کل فوت شدگان ناشی از مسمومیت با قرص برنج در ۷ ماه، ۵۸ نفرمرد و ۳۰ نفر زن بوده اند و درمهرماه سال ۹۷، ۱۹ مورد فوتی براثرمسمومیت با قرص برنج به مراکز پزشکی قانونی استان تهران ارجاع شده است.

آلومینیوم فسفاد که از آن برای ضد عفونی نمودن و جلوگیری از آفت زدگی غلاتی، چون برنج مورد استفاده قرار میگیرد، به نام‌های تجاری مختلفی همچون کوئیک فوس (Quickphos) و سلفوس (Celphos) وجود دارد که در ایران به نام قرص برنج مشهور است. این قرص ظرف مدت ۳ تا چهار ساعت سیستم تنفسی و قلب را دچار اختلال کرده و فرد در اثر مرگی دردناک خواهد مرد.