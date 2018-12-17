ممنوعیت صادرات ماشین آلات و تجهیزات خط تولید+ سند

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر شامانی مدیرکل دفتر صادرات در بخشنامه ای به گمرکات اجرایی کشور موضوع ممنوعیت صادرات ماشین آلات و تجهیزات خط تولید، راهسازی و معدنی مستعمل و استوک خارجی و وارداتی از اول دی ماه ۹۷ را ابلاغ کرد.