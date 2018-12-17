ممنوعیت صادرات ماشین آلات و تجهیزات خط تولید+ سند

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر شامانی مدیرکل دفتر صادرات در بخشنامه ای به گمرکات اجرایی کشور موضوع ممنوعیت صادرات ماشین آلات و تجهیزات خط تولید، راهسازی و معدنی مستعمل و استوک خارجی و وارداتی از اول دی ماه ۹۷ را ابلاغ کرد.
گمرک در بخشنامه ای ممنوعیت صادرات ماشین آلات و تجهیزات خط تولید، راهسازی و معدنی مستعمل و استوک خارجی و وارداتی از اول دی ماه ۹۷ را ابلاغ کرد.
به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر شامانی مدیرکل دفتر صادرات در بخشنامه ای به گمرکات اجرایی کشور موضوع ممنوعیت صادرات ماشین آلات و تجهیزات خط تولید، راهسازی و معدنی مستعمل و استوک خارجی و وارداتی از اول دی ماه ۹۷ را ابلاغ کرد.
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