  1. اقتصاد
  2. اقتصاد ایران
۲۶ آذر ۱۳۹۷، ۲۱:۲۷

ممنوعیت صادرات ماشین آلات و تجهیزات خط تولید+ سند

ممنوعیت صادرات ماشین آلات و تجهیزات خط تولید+ سند

گمرک در بخشنامه ای ممنوعیت صادرات ماشین آلات و تجهیزات خط تولید، راهسازی و معدنی مستعمل و استوک خارجی و وارداتی از اول دی ماه ۹۷ را ابلاغ کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر شامانی مدیرکل دفتر صادرات در بخشنامه ای به گمرکات اجرایی کشور موضوع ممنوعیت صادرات ماشین آلات و تجهیزات خط تولید، راهسازی و معدنی مستعمل و استوک خارجی و وارداتی از اول دی ماه ۹۷ را ابلاغ کرد.

کد مطلب 4488059
سمیه رسولی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها