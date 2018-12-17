ارائه طرح «خانه تاکسی» و «تاکسی یار» به شورای شهر رشت

به گزارش خبرنگار مهر، عصر دوشنبه شصت و هفتمین جلسه شورای اسلامی شهر رشت در ساختمان شورا برگزار شد.

رئیس شورای اسلامی شهر رشت در این جلسه با اشاره به اینکه معضل ترافیک یکی از دغدغه‌های مهم حوزه حمل‌ونقل شهر رشت است، اظهار کرد: شورای شهر رشت تلاش می‌کند تا با افزایش ناوگان حمل‌ونقل عمومی تا حدودی این مشکلات را حل کند.

امیرحسین علوی به در پیش بودن شب یلدا و برگزاری برنامه «چله مهربانی» از سوی سازمان فرهنگی و ورزشی شهرداری رشت با همکاری سایر دستگاه‌ها اشاره کرد و افزود: هدف از برگزاری این برنامه ایجاد فضای شاد برای کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست است.

علوی با تأکید بر لزوم حضور همه اعضای شورای شهر در جلسات کمیسیون‌ها، گفت: در کمیسیون‌های تخصصی حضور اعضای شورا الزامی است و برگزاری این جلسات نباید فقط منوط به حضور رئیس کمیسیون شود.

افزایش رانندگان غیرمجاز در سطح شهر دغدغه حوزه حمل‌ونقل رشت

نائب رئیس شورای شهر رشت در ادامه این جلسه با اشاره به عملکرد مطلوب سازمان حمل‌ونقل عمومی شهر رشت، بیان کرد: طرح «خانه تاکسی» و «تاکسی یار» به شورا ارائه‌شده که باید در صحن شورای مطرح، بررسی و در صورت موافقت اعضا تصویب شود.

رضا رسولی با بیان اینکه متأسفانه در حوزه ساختار سیستم حمل‌ونقل تاکسیرانی رشت با مشکلاتی روبه‌رو هستیم، افزود: یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های این حوزه افزایش رانندگان غیرمجاز در سطح شهر است که به لحاظ وضعیت اقتصادی در شهر اقدام به مسافرکشی می‌کنند.

پیگیر مسائل حقوقی پرسنل شهرداری هستیم

در ادامه یکی دیگر اعضای شورا اسلامی شهر رشت با بیان اینکه موضوع کارگری در شهر رشت به یکی از دغدغه‌های مهم کمیسیون بودجه تبدیل شده است، اظهار کرد: مشکلاتی که در حوزه پرداخت حقوق پرسنل شهرداری وجود دارد باید به‌صورت جدی و ویژه رسیدگی شود.

حجت جذب با اشاره به نادیده گرفتن تخلفاتی صورت گرفته در این زمینه در گذشته، ادامه داد: نباید حقی از کارگران زحمتکش شهرداری ضایع شود و شورا پیگیر مسائل حقوقی پرسنل شهرداری است.

عملکرد نامطلوب مدیریت شهری در جمع‌آوری سگ‌های ولگرد

سخنگوی شورای شهر رشت در ادامه این جلسه به جمع‌آوری سگ‌های ولگرد در شهر رشت اشاره کرد و گفت: مدیریت شهری باید در این زمینه تدابیر جدیدی اتخاذ کند. متأسفانه در این زمینه علی‌رغم تأکیدات کمیسیون بهداشت به سازمان پسماند اقدامات مناسبی صورت نگرفته است.

فاطمه شیرزاد در ادامه ضمن تشریح مشکلات پاکبانان شهرداری رشت، از اقدام خیرخواهانه یکی از اعضای شورای شهر رشت در ویزیت رایگان پاکبان تشکر و قدردانی کرد.