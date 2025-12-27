حق شناس: نوسازی ناوگان حمل‌ و نقل عمومی رشت نیازمند نگاه حمایتی است

به گزارش خبرنگار مهر، هادی حقشناس شامگاه شنبه در آئین تجلیل از ناوگان حملونقل عمومی درون شهری رشت که همزمان با نخستین روز از آغاز هفته رشت برگزار شد، با قدردانی از تلاشهای فعالان این حوزه اظهار کرد: حمل و نقل عمومی نقش حیاتی در مدیریت شهری دارد چرا که در صورت بروز اختلال در این بخش، شهر با چالشهای جدی مواجه خواهد شد.
نقش مدیریت شهری در برگزاری رویدادهای ملی و بینالمللی
استاندار گیلان با اشاره به همکاری شهردار رشت و اعضای شورای اسلامی شهر اظهار کرد: همدلی مدیریت شهری رشت زمینهساز برگزاری موفق اجلاس بینالمللی استانداران کشورهای حاشیه دریای خزر شد.
حقشناس افزود: این اجلاس با حضور حدود ۷۰ مهمان خارجی، وزرا، معاونان وزرا و سفرای کشورهای مختلف برگزار شد و به گفته مسئولان، یکی از رویدادهای موفق دیپلماسی منطقهای به شمار میرود.
تعیین تکلیف یک مسئله ۱۵ ساله در رشت
وی تعیین تکلیف مشکل چندینساله اراضی اطراف مصلی رشت را از دیگر اقدامات مدیریت شهری دانست و گفت: این مسئله که از سال ۱۳۸۹ بلاتکلیف مانده بود، پس از حدود ۱۵ سال به سرانجام رسید.
استاندار گیلان با اشاره به پیشینه تاریخی رشت تصریح کرد: رشت از نظر فرهنگی، علمی و انسانی جایگاهی ممتاز در کشور دارد و مفاخر متعددی از این شهر برخاستهاند که نقش مؤثری در تاریخ ایران ایفا کردهاند.
تاکسیها؛ نخستین تصویر شهر برای مسافران
حقشناس با تأکید بر اینکه تاکسیها ویترین شهر هستند، گفت: شرایط معیشتی و کاری رانندگان بهطور مستقیم بر کیفیت خدمات شهری و رضایت شهروندان اثرگذار است.
وی با اشاره به فرسودگی بخشی از ناوگان حملونقل عمومی افزود: اگرچه سهم تاکسیها از مجموع خودروهای شهری بالا نیست، اما نقش قابل توجهی در جابهجایی مسافر و مصرف سوخت دارند و نوسازی این ناوگان ضروری است.
این آئین همزمان با آغاز هفته رشت برگزار شد و با تجلیل از جمعی از رانندگان و فعالان ناوگان حملونقل عمومی و اجرای برنامههای فرهنگی به کار خود پایان داد.
نظر شما