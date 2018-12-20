به گزارش خبرنگار مهر، فیلم کوتاه «آنارشی» به کارگردانی مشترک وحید جبارزاده و اباصلت سلیمان نژاد در اولین حضور خود در جشنواره فیلم کوتاه نیجریه پذیرفته شد.

این جشنواره از ۲۰ تا ۲۲ دسامبر برابر با ۲۹ آذر تا ۱ دی در نیجریه برگزار می شود.

جشنواره فیلم کوتاه نیجریه با حمایت و همکاری انستیتو گوته آلمان برگزار می‌شود. شعار این جشنواره «تفکر خوب، فیلم خوب» است.

در خلاصه داستان این اثر آمده است: «بین کشورهای کوچک تفرقه بینداز و حکومت کن؛ جمله ای که ارسطو به اسکندر گفت اما پس از مرگ اسکندر این سیاست از بین نرفت و همچنان ادامه دارد.»

سایر عوامل این اثر عبارتند از نویسنده: وحید جبارزاده، بازیگران: محمدجواد اسکندری و سعید سلیمان نژاد، تصویربردار: علیرضا ملاحسینی، طراح صحنه و لباس: وحید جبارزاده، نورپرداز: فرهاد قدیریان، تدوین: وحید جبارزاده، طراحی صدا: احسان افشاریان، تهیه کنندگان: اباصلت سلیمان نژاد، وحیدجبارزاده.

مسئولیت پخش این فیلم با شرکت پخش شمید است.