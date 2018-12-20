به گزارش خبرگزاری مهر، مریم حضرتی اظهار داشت: سالمندی و بیماری های غیرواگیر در کشور رو به رشد است و همه این عوامل ضریب اشغال تخت را در سالهای نه چندان دور افزایش می دهد و دراین راستا آموزش به بیمار برای کاهش مدت زمان بستری بسیار حائز اهمیت است.



وی آموزش به بیمار را یکی از اولویت های اصلی وزارت بهداشت عنوان کرد و افزود: مسئولیت این آموزش به معاونت پرستاری و جامعه پرستاران واگذار شده که این کار نیازمند ایجاد زمینه هایی است و در این میان مسئله کمبود پرستار کار را قدری دشوار کرده است.



معاون پرستاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بیان کرد: تا زمانی که کمبود نیروی پرستار حل نشود، نمی‌توان انتظار داشت که آموزش به بیمار با کیفیت عالی انجام شود.

وی گفت: در حال حاضر میانگین تعداد پرستار به تخت در کشور حدود هفت دهم است و این درحالی است که استانداردها در این زمینه 1.8 است و این آمار نشان می دهد برای رسیدن به استانداردها باید تعداد پرستاران کشور به بیش از دو برابر افزایش یابد.



حضرتی یادآور شد: البته در این شرایط و با وجود کمبودهای موجود باز هم کار آموزش به بیمار در حال انجام است و پرستاران در این زمینه کوتاهی نکرده اند.



وی با تاکید بر لزوم تخصصی شدن پرستاری در کشور گفت: در حال حاضر طرح پرستار تخصصی به مدت یک سال در استان اصفهان به صورت پایلوت اجرایی شده و با اتمام مطالعات و اجرای پایلوت آن منتظر ابلاغ آن توسط معاونت آموزش وزارت بهداشت هستیم.



وی افزود: در این طرح پرستاران به سه سطح پرستار فنی، تخصصی و بالینی تقسیم بندی می شوند که پرستار فنی در یک کار تخصصی مثلا آتل بندی یا گچ گیری مهارت پیدا می‌کند.

حضرتی تصریح کرد: پرستار تخصصی نیز یا کارشناس و یا دوره دیده است و بطور معمول در بخش های ویژه از جمله بخش های ICU، CCU و یا بخش سوختگی فعالیت می کند.

وی افزود: پرستاران بالینی هم فوق لیسانس و یا دارای مدرک PHD هستند که عمدتا نقش آموزشی را برعهده دارند و در کیلینیک های پرستاری فعالیت می کنند.

