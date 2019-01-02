«ناگهان درخت» نوستالژیک است/تداعی دهه ۶۰ با «خداحافظ دختر شیرازی»

محمد حدادی فیلمبردار سینما در گفتگو با خبرنگار مهر درباره فعالیت های اخیر خود گفت: چندی پیش به عنوان فیلمبردار در فیلم سینمایی «ناگهان درخت» به کارگردانی صفی یزدانیان حضور داشتم که البته مدیر فیلمبرداری این اثر همایون پایور بود و من برای نخستین بار پذیرفتم در چنین موقعیتی در یک فیلم قرار بگیرم.

وی که خود مدیر فیلمبرداری پروژه های سینمایی است درباره حضورش در کنار یک مدیر فیلمبرداری دیگر توضیح داد: همایون پایور از فیلمبرداران باسابقه و باتجربه سینمای ایران است و من دوست داشتم در کنار او مسایلی را یاد بگیرم و کسب تجربه کنم.

فیلمبردار مستند «رویاهای دم صبح» با اشاره به فضای فیلم «ناگهان درخت» اظهار کرد: این فیلم همانند ساخته قبلی صفی یزدانیان با نام «در دنیای تو ساعت چند است» فضای نوستالژیک دارد که ما باید آن را در تصویر نشان می دادیم.

به گفته وی، فیلمبرداری این اثر طی ۵۰ جلسه در تهران و لاهیجان انجام شد.

این فیلمبردار سینما با اشاره به دیگر اثرش با عنوان «خداحافظ دختر شیرازی» به کارگردانی افشین هاشمی مطرح کرد: «خداحافظ دختر شیرازی» یک کمدی رمانتیک مفرح و اقتباسی از یکی از آثار نیل سایمون است. در این اثر افشین هاشمی نقش اول مرد و شبنم مقدمی نقش مقابل او را ایفا می کند.

حدادی توضیح داد: در «خداحافظ دختر شیرازی» ما با ابعاد ۴:۳ کار کرده ایم که برای امروز غریب است ولی ما می خواستیم «خداحافظ دختر شیرازی» حال و هوای دهه ۶۰ را داشته باشد البته این موضوع به این معنی نیست که داستان در آن سال ها روایت می شود بلکه یک قصه روز دارد ولی ما با این کار دوست داشتیم فضای دهه ۶۰ را تداعی کنیم از همین رو کارهایی مثل نورپردازی و نسبت ابعاد هم به همان شکل پیش رفت.

وی در پایان اظهار کرد: فیلمبرداری این اثر به طور کامل در تهران انجام شد و امیداورم اثر خوبی از آب درآمده باشد.

هر ۲ فیلم «ناگهان درخت» و ـخداحافظ دختر شیرازی» متقاضی حضور در سی و هفتمین جشنواره ملی فیلم فجر هستند.