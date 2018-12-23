پیش تولید رسمی سریال «دِل» آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سریال، تصویربرداری فصل اول مجموعه «دل» به نویسندگی بابک و میثم کایدان و به کارگردانی منوچهر هادی با تمدید پروانه ساخت طی یک ماه آینده کلید می خورد و اسامی بازیگران این سریال به مرور معرفی خواهد شد.

منوچهر هادی پیش از این سریال «عاشقانه» را در شبکه نمایش خانگی کارگردانی کرده بود و به تازگی پیش تولید رسمی این سریال را آغاز کرده است.

تهیه کنندگی «دل» پیش از این بر عهده ایرج محمدی بود که به دلیل تغییر زمان ساخت و مشغله کاری به جواد فرحانی واگذار شد.