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۲ دی ۱۳۹۷، ۱۳:۴۲

پیش تولید رسمی سریال «دِل» آغاز شد

پیش تولید رسمی سریال «دِل» آغاز شد

پیش تولید رسمی سریال نمایش خانگی «دل» به کارگردانی منوچهر هادی و تهیه کنندگی جواد فرحانی آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سریال، تصویربرداری فصل اول مجموعه «دل» به نویسندگی بابک و میثم کایدان و به کارگردانی منوچهر هادی با تمدید پروانه ساخت طی یک ماه آینده کلید می خورد و اسامی بازیگران این سریال به مرور معرفی خواهد شد.

منوچهر هادی پیش از این سریال «عاشقانه» را در شبکه نمایش خانگی کارگردانی کرده بود و به تازگی پیش تولید رسمی این سریال را آغاز کرده است.

تهیه کنندگی «دل» پیش از این بر عهده ایرج محمدی بود که به دلیل تغییر زمان ساخت و مشغله کاری به جواد فرحانی واگذار شد.

کد مطلب 4492985
عطیه موذن

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