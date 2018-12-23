به گزارش خبرگزاری مهر، فرمانده انتظامی تهران بزرگ به همراه روسای پلیس های تخصصی در دیدار با محسنی بند پی ضمن تبریک به انتصاب وی به عنوان استاندار تهران گفت: پلیس تهران بزرگ با همه توان در کنار استانداری تهران برای تامین امنیت و آرامش مردم قرار دارد.

سردار رحیمی رئیس پلیس تهران بزرگ در این دیدار گفت: فرماندهی انتظامی تهران بزرگ با رویکرد جامعه محوری و مردم داری در طول دو سال گذشته تلاش کرده در گام نخست براساس نیازهای جامعه در سطح تهران به عنوان ام القرای جمهوری اسلامی که همه اقدامات در آن الگوی کشوری است، حرکت کند و با افتخار اعلام می کنیم که جرایم خشن طی دو سال اخیر در تهران کاهش چشمگیر داشته و همچنیم جرایم سازمان یافته در تهران نداریم.

وی افزود: پلیس پایتخت ایجاد فضای مناسب برای ارائه خدمات انتظامی و پلیسی مطلوب به اقشار جامعه و تکریم ارباب رجوع را با محوریت رعایت حقوق شهروندی حتی رعایت حقوق متهمین را در دستور کار دارد.

سردار رحیمی با بیان اینکه پلیس آنجا که باید با اقتدار و قدرت با مجرمین و متخلفین برخورد می کند افزود: در پلیس راهنمایی و رانندگی اجرای طرح «طاهر» برای برخورد با متخلفان راهنمایی و رانندگی در حال اجرا است و خودروهای فاقد پلاک، دودزا و خودروهایی که بدون مجوز وارد طرح ترافیک می شوند و رانندگانی که با رفتار نامتعارف در معرض برخورد قانونی هستند در حال اجراست.

رئیس پلیس تهران بزرگ با اشاره به اجرای طرح «رعد» پلیس پیشگیری پایتخت عنوان کرد: در این طرح کلانتری ها مکلف شده اند حوزه خود را از مجرمین، قانون شکنان، متخلفان و خرده فروشان مواد مخدر پاکسازی کنند که ابتکار نویی در پلیس پایتخت است.

وی به اقدام پلیس اطلاعات و امنیت در برخورد با ارازل و اوباش در پایتخت اشاره کرد و افزود: اراذل و اوباشی که تفرجگاه ها را پاتوق خود قرار دادند و ایجاد مزاحمت می کنند در چند پارک مورد هدف این طرح هستند و حتی در باشگاه های بدنسازی و قهوه خانه ها نیز این طرح اجرا می شود.

سردار رحیمی ادامه داد: در بخش اماکن نیز پلیس پایتخت تلاش می کند خدمتگزار خوبی برای بازاریان،کسبه و اصناف باشد و فضایی ایجاد کند تا کسب و کار و تجارت در همه بخش های مرتبط با صنوف و تجار به راحتی انجام شود.

به گفته رئیس پلیس تهران بزرگ در حوزه پلیس آگاهی طرح برخورد با سارقان و مجرمان حرفه ای جرایم باندی و سازمان یافته به طور جدی در دستور کار است و تلاش می کنیم به سراغ عناصر و عوامل اصلی جرم برویم.

رئیس پلیس تهران بزرگ با تاکید براینکه پلیس فتا و جرایم سایبری با اجرای طرح های مختلف روزانه صدها پرونده کلاهبرداری و مسائل اخلاقی را رصد و پیگیری می کند گفت: پلیس مبارزه با مواد مخدر نیز همزمان با قاچاقچیان عمده و خرده فروشان مواد مخدر به ویژه در وضعیت معتادان متجاهر اقدام می کند.

وی با بیان اینکه پلیس پایتخت با همه توان در کنار استانداری تهران به عنوان مجموعه ای تامین کننده امنیت و آرامش مردم قرار دارد عنوان کرد: در دو سال گذشته بیشترین میزان کاهش جرایم خشن در تهران را شاهد هستیم.

سردار رحیمی در پایان به ضرورت ایجاد ۴۰ کلانتری در استان تهران نیز اشاره کرد و افزود: ۱۷ پرونده بزرگ اقتصادی در تهران طی کمتر از دو سال در اختیار دستگاه قضایی قرار گرفت و تلاش می کنیم وضعیت مطلوبی در امنیت همه بخش ها برای مردم استان تهران فراهم کنیم.