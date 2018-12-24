به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت (مفدا)، محمد تاج‌فرد در جلسه ستاد فعالیت‌های جهادی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل اظهار داشت: در راستای منویات مقام معظم رهبری در راستای فعالیت‌های جهادی دانشگاهیان واهمیت این موضوع، اقدامات لازم برای تحقق اهداف تعیین شده در معاونت فرهنگی وزارت بهداشت انجام شده است.

وی گفت: دکتر هاشمی، وزیر بهداشت توجه ویژه‌ای به فعالیت‌های جهادی داشته و از همان روزهای نخست تصدی وزارت نیز، به راه‌اندازی گروه‌های جهادی و سامان‌دهی فعالیت‌های جهادی تأکید کرد.

دبیر ستاد فعالیت‌های جهادی دانشگاهیان وزارت بهداشت افزود: تدوین و ابلاغ آیین‌نامه فعالیت ستاد جهادی دانشگاهیان وزارت بهداشت از اسفند ماه سال ۹۵ ابلاغ شده و تا به امروز ۴۷ کانون مستقل فعالیت‌های جهادی در دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور تشکیل شده است.

تاج‌فرد تاکید کرد: بیش از ۳۶۵ جلسه ستاد فعالیت‌های جهادی در ۵۸ دانشکده و دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور از سال ۹۶ تا به امروز تشکیل و بیش از ۸۸۸ اردو و فعالیت‌های جهادی دانشگاهی اجرا و در سامانه ثبت شده است.

دبیر ستاد فعالیت‌های جهادی دانشگاهیان وزارت بهداشت گفت: ۲۰۰ هزار نفر دانشجو در دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور تحصیل می‌کنند که باید بتوانیم حداکثر این دانشجویان پرشور را برای فعالیت‌های جهادی جذب کنیم.

تاج‌فرد افزود: باید بتوانیم از ظرفیت خیرین نیز در اجرای فعالیت‌های جهادی بهره‌مند شویم و باید در فعالیت‌های جهادی تمامی اعضای ستاد با یکدیگر همکاری و همراهی مناسبی برای اجرای برنامه‌ها داشته باشند. ​