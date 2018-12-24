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۳ دی ۱۳۹۷، ۹:۵۵

استوکس: می‌خواهم با تمام توان در اختیار تراکتورسازی باشم

استوکس: می‌خواهم با تمام توان در اختیار تراکتورسازی باشم

مهاجم تیم فوتبال تراکتورسازی از انگیزه بالای‌ خود برای حضور مجدد در این تیم خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، بعد از جدایی یکباره و غیر منتظره آنتونی استوکس از تیم تراکتورسازی تبریز، مسئولان این باشگاه در پایان نیم فصل مجددا سرغ استوکس رفته و این بازیکن را برای بازگشت به تراکتور متقاعد کردند.

استوکس امروز در گفتگویی که سایت باشگاه تراکتورسازی آنرا منتشر کرده است، گفت: جلسه خیلی خوبی با سرمربی تیم داشتم و آقای تقوی درک مناسبی از وضعیت و مشکلات من داشت. خوشحالم که شرایط برای بازگشتم به تبریز فراهم شد.

مهاجم تیم فوتبال تراکتورسازی با اشاره به مشکلات خود طی ماه‌های اخیر، اظهار داشت: متاسفانه طی این مدت اخیر با مشکلات خانوادگی مواجه بودم که باعث شد  تمرکز  و آرامش لازم برای خدمت به تیم را نداشته باشم. خوشبختانه با حمایت و همراهی باشگاه از این دوره گذر کردم.

استوکس با بیان اینکه انگیزه بالایی برای جبران دارد، افزود: می‌خواهم با آمادگی بالا و تمامی توان در اختیار تیم تراکتور باشم تا اتفاقات گذشته را جبران کنم و امیدوارم هواداران تراکتور نیز حمایتم کنند.

کد مطلب 4493599

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