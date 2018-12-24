به گزارش خبرنگار مهر، بعد از جدایی یکباره و غیر منتظره آنتونی استوکس از تیم تراکتورسازی تبریز، مسئولان این باشگاه در پایان نیم فصل مجددا سرغ استوکس رفته و این بازیکن را برای بازگشت به تراکتور متقاعد کردند.
استوکس امروز در گفتگویی که سایت باشگاه تراکتورسازی آنرا منتشر کرده است، گفت: جلسه خیلی خوبی با سرمربی تیم داشتم و آقای تقوی درک مناسبی از وضعیت و مشکلات من داشت. خوشحالم که شرایط برای بازگشتم به تبریز فراهم شد.
مهاجم تیم فوتبال تراکتورسازی با اشاره به مشکلات خود طی ماههای اخیر، اظهار داشت: متاسفانه طی این مدت اخیر با مشکلات خانوادگی مواجه بودم که باعث شد تمرکز و آرامش لازم برای خدمت به تیم را نداشته باشم. خوشبختانه با حمایت و همراهی باشگاه از این دوره گذر کردم.
استوکس با بیان اینکه انگیزه بالایی برای جبران دارد، افزود: میخواهم با آمادگی بالا و تمامی توان در اختیار تیم تراکتور باشم تا اتفاقات گذشته را جبران کنم و امیدوارم هواداران تراکتور نیز حمایتم کنند.
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