به گزارش خبرنگار مهر، بعد از جدایی یکباره و غیر منتظره آنتونی استوکس از تیم تراکتورسازی تبریز، مسئولان این باشگاه در پایان نیم فصل مجددا سرغ استوکس رفته و این بازیکن را برای بازگشت به تراکتور متقاعد کردند.

استوکس امروز در گفتگویی که سایت باشگاه تراکتورسازی آنرا منتشر کرده است، گفت: جلسه خیلی خوبی با سرمربی تیم داشتم و آقای تقوی درک مناسبی از وضعیت و مشکلات من داشت. خوشحالم که شرایط برای بازگشتم به تبریز فراهم شد.

مهاجم تیم فوتبال تراکتورسازی با اشاره به مشکلات خود طی ماه‌های اخیر، اظهار داشت: متاسفانه طی این مدت اخیر با مشکلات خانوادگی مواجه بودم که باعث شد تمرکز و آرامش لازم برای خدمت به تیم را نداشته باشم. خوشبختانه با حمایت و همراهی باشگاه از این دوره گذر کردم.

استوکس با بیان اینکه انگیزه بالایی برای جبران دارد، افزود: می‌خواهم با آمادگی بالا و تمامی توان در اختیار تیم تراکتور باشم تا اتفاقات گذشته را جبران کنم و امیدوارم هواداران تراکتور نیز حمایتم کنند.