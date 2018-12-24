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۳ دی ۱۳۹۷، ۱۰:۲۹

موفقیت نماینده کیک بوکسینگ ایران در مسابقات بین المللی آذربایجان

موفقیت نماینده کیک بوکسینگ ایران در مسابقات بین المللی آذربایجان

ورزشکاران ایرانی «تاپ کیک بوکسینگ» مدال های طلای فستیوال بین المللی ورزش های رزمی آذربایجان را درو کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، فستیوال بین المللی ورزش های رزمی سال ۲۰۱۸ به میزبانی آذربایجان و با حضور نماینده ایران برگزار شد که طی آن ورزشکاران تیم منتخب تاپ کیک بوکسینگ کشورمان موفق به کسب مدال های طلا از اوزان مختلف شدند.

در این مسابقات که تیم هایی از آذربایجان، ایران، روسیه، گرجستان و ترکیه حضور داشتند،  رضا مجیدی در رشته کیوکوشین وزن ۸۰ طلا، سعید مرادی در  MMA وزن ۸۵ طلا، سید حسین محمدی در کیک بوکس وزن ۹۵ طلا،  امیر مهاجری در وزن کیک بوکس وزن ۸۰ طلا و زهرا نظری در MMA وزن ۶۵ به مدال طلا رسیدند. هدایت این تیم برعهده حسین دلشاد بود.

کد مطلب 4493647

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    نظرات

    • سید علی GB ۱۷:۰۲ - ۱۳۹۷/۱۰/۰۴
      6 0
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      ماشاالله به این غیرت ماشاالله به این مردونگی دمشون گرم بچه های ایران سلامتی استاد دلشاد

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