پرورش نسل جدید مبارزان در ایران توسط قهرمان کردستانی رشته MMA در جهان

خبرگزاری مهر؛ گروه استانها: سعید صفری، قهرمان سابق تیم ملی ووشو و بوکس ایران و دارنده مدال طلای مسابقات جهانی MMA در سال ۲۰۱۹، پس از سالها حضور موفق در میادین بین المللی، حالا مسیر تازهای را انتخاب کرده است.
وی که به عنوان یکی از مربیان مطرح جیتکان دو و MMA در کشور شناخته میشود، امروز مأموریت خود را پرورش نسل جدید مبارزان ایرانی در قفس MMA میداند.
صفری در گفت وگو با خبرنگار مهر از مسیر قهرمانی، تجربه حضور در لیگهای جهانی و دغدغههایش برای آینده MMA ایران سخن گفت، متن زیر گفتوگوی مهر با این قهرمان رزمی کار کردستانی است.
آقای صفری، شما از مبارزان مطرح رشتههای رزمی هستید که عناوین مهمی در سطح ملی و جهانی به دست آوردهاید، کمی از مسیر ورزشی خود برایمان بگویید.
من متولد سقز در استان کردستان هستم، از نوجوانی علاقه شدیدی به ورزشهای رزمی داشتم و برای یادگیری جدیتر به تهران آمدم، در همان سالها موفق شدم در رشتههای ووشو، بوکس، کیک بوکسینگ و بعدها MMA مدالها و عناوین متعددی کسب کنم.
یکی از افتخارات مهم من قهرمانی در مسابقات جهانی MMA در سال ۲۰۱۹ در تفلیس گرجستان بود که در دسته سبک وزن کمربند جهانی و مدال طلا را به دست آوردم و همان سال هم پیش از آن در روسیه، طلای مسابقات جهانی کیک بوکسینگ را گرفتم.
شما از اولین ورزشکارانی بودید که جیت کان دو، سبک رزمی بروسلی، را به شکل حرفهای در ایران دنبال کردید. این مسیر چگونه شکل گرفت؟
بله، در سال ۲۰۱۵ توانستم عنوان نخست مسابقات کشوری ووشو (ساندا) را کسب کنم و همان سال به عنوان اولین قهرمان ملی پوش جیت کان دو بروس لی در ایران به مسابقات جهانی ووشو دعوت شدم، از همان جا بود که به طور جدی به آموزش این سبک پرداختم و امروز یکی از اهدافم توسعه و آموزش جیت کان دو در کنار MMA در کشور است.
MMA در ایران مدتها به صورت غیررسمی دنبال میشد اکنون که این رشته رسمیت پیدا کرده، شما چه نقشی در این روند داشتهاید؟
من مثل بسیاری از علاقه مندان و مربیان دیگر تلاش کردم تا این رشته در ایران به رسمیت شناخته شود و بعد از این اتفاق خوشایند، توانستم با پشتوانه تجربیات بین المللیام به عنوان مربی رسمی فعالیت کنم، امروز باشگاه من در تهران پر از جوانانی است که انگیزه و استعداد بالایی دارند و من مطمئنم میتوانند در آینده در قفس MMA نماینده شایستهای برای ایران باشند.
شما در کارنامه تان حضور در لیگ بین المللی Cage Warriors سوئد را هم دارید، از آن تجربه برایمان بگویید.
بله، در چهار دوره از مسابقات این لیگ حضور داشتم، تجربهای بسیار ارزشمند بود؛ چرا که MMA در اروپا ساختاری حرفهای دارد و حضور در چنین مسابقاتی به من کمک کرد تا علاوه بر مبارزه، دورههای آکادمیک و علمی این رشته را نیز پشت سر بگذارم و امروز از همان دانش برای پرورش نسل جدید قهرمانان استفاده میکنم.
شما در سال ۲۰۲۴ از میادین خداحافظی کردید، دلیل این تصمیم چه بود؟
هر ورزشکاری یک نقطه اوج دارد و یک زمان باید به نسل جدید میدان بدهد، من پس از سالها مبارزه و کسب افتخارات، ترجیح دادم تمرکزم را روی مربیگری بگذارم و امروز از این انتخاب راضی ام، چون میبینم جوانان زیادی زیر پرچم ایران در حال پیشرفت هستند.
بسیاری از ورزشکاران از کمبود حمایتها گلایه دارند، نظر شما چیست؟
حقیقت این است که استعدادهای زیادی در رشتههای رزمی داریم که از باشگاههای کوچک شروع کرده و توانستهاند به سطح قهرمانی برسند، اما اگر حمایت مسئولان ورزشی و نهادهای اجرایی برای همه رشتهها یکسان باشد، قطعاً میتوانیم نتایج جهانی و بهتری کسب کنیم.
از مدالهایی که تاکنون کسب کردهاید، بگویید.
مدال طلا، مسابقات جهانی MMA ۲۰۱۹، گرجستان، مدال طلا، مسابقات جهانی کیک بوکسینگ ۲۰۱۹، روسیه، مدال طلا، مسابقات جهانی کونگ فو ۲۰۱۸، قبرس، سه دوره قهرمانی بوکس کشور و دارنده کاپ تکنیک بوکس ایران و مدال طلا، مسابقات انتخابی تیم ملی ووشو (ساندا) ۲۰۱۵ از افتخارات من در مسابقاتی است که شرکت داشتهام.
