تهرانی ها ۲۶۰ هزار واحد خون و پلاکت اهدا کردند/سهم بانوان

به گزارش خبرگزاری مهر، سید مرتضی طباطبایی مدیرکل انتقال خون استان تهران، با اشاره به مراجعه ۳۱۷ هزار و ۶۱۵ نفر به مراکز ۱۲ گانه اهدای خون استان تهران در ۹ ماهه ابتدایی سال ۹۷، اظهار کرد: در این مدت ۲۴۴ هزار و ۴۵۹ نفر با اهدای خون، ۶ هزار و ۲۶۲ نفر با اهدای پلاکت و ۹ هزار و ۲۸۱ نفر نیز به عنوان اهداکننده پلاسما توانستند نامشان را در صف شهروندان ایثارگر و مهربان پایتخت ثبت کنند.

وی افزود: ۴۶ هزار و ۳۳۸ نفر برای اولین بار به حلقه ایثار و نوعدوستی اهداکنندگان خون پیوستند و با سهم ۱۹ درصدی از آمار کل اهدای خون در سه فصل گذشته، توانستند بارقه های امید را برای شکل گیری نسل جدید اهداکنندگان مستمر به وجود بیاورند.

طباطبایی گفت: در این مدت اهداکنندگان مستمر خون که در طول سال و بر اساس یک تقویم منظم زمانی برای اهدای خون در مراکز مختلف انتقال خون استان تهران حضور پیدا می کنند با ثبت ۱۱۷ هزار و ۵۹۴ واحد اهدای خون و سهم ۴۸ درصدی از آمار کل اهداکنندگان خون، مثل همیشه امید اول و یاری رسان وفادار بیماران نیازمند بودند.

وی ادامه داد: در یکی از ویژه ترین بخش های آماری اهداکنندگان خون، باید از سهم ۴ درصدی بانوان پایتخت گفت که با ثبت ۱۰ هزار و ۷۵۳ واحد در طول بازه زمانی سه فصل بهار، تابستان و پاییز ۱۳۹۷ خون اهدا کردند.

طباطبایی افزود: شهروندان تهرانی دارای گروه های منفی خون نیز با ثبت ۲۸ هزار و ۲۲۴ واحد اهدای خون و سهم ۱۲ درصدی از آمار کل، رکورد مطمئنی برای تامین فرآورده های خونی در پایتخت را به نام خود رقم زدند.

مدیر کل انتقال خون استان تهران در پایان با اشاره به آمارها در سال های قبل مبنی بر کاهش اهدای خون در روزهای سرد زمستان، خاطرنشان کرد: در فصل پایانی سال چشم انتظار شهروندان تهرانی در مراکز اهدای خون هستیم تا بتوانیم در جشنواره زمستانی اهدای خون در بازه زمانی یلدا تا نوروز ۱۳۹۸ همراه با مردم نوعدوست پایتخت در تامین فرآورده های خونی مورد نیاز بیماران موفق باشیم.