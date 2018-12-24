بلاک چین در آینده جایگزین سوئیفت خواهد شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پژوهشکده پولی و بانکی، مصطفی نقی پور گفت: کشورهای قدرتمند جهان با شتاب سرمایه‌گذاری بر فناوری بلاک چین را آغاز کرده‌اند و برخی سرویس‌های خود را در حال حاضر در این بستر به‌صورت بین‌المللی عرضه می‌کنند. ایران نیز باید حرکت در این مسیر با سرعت بیشتری دنبال کند تا بتواند جایگاهی در این بخش کسب و محصولاتی را در این بستر حداقل در حوزه خاورمیانه به کشورهای اطراف ارائه دهد.

وی در خصوص استانداردهای دفتر کل توزیع‌شده در اجرای بلاک چین، افزود: استانداردهای بلاک چین مستقل از استانداردهایی که در تولید و کنترل نرم‌افزار در بحث امنیت استفاده می‌شود، نیست و چارچوب مستقلی ندارد.

مدیر آزمایشگاه نوآوری بلاک‌چین اظهار داشت: البته برای برخی ارزهای رمزنگاری‌شده، دستورالعمل‌هایی منتشر می‌شود که بر اساس آن توسعه‌دهندگان بتوانند فعالیت خود را انجام دهند. اما چیزی به‌عنوان استاندارد در بستر بلاک چین وجود ندارد.

نقی پور تصریح کرد: بلاک چین نوعی فناوری است. ازاین‌رو رگولاتور نمی‌تواند برای آن استاندارد تعیین کند و تنها با رگولاسیون می‌تواند شرایطی برای کاربردهای این فناوری تعیین کند. مثلاً شرط اخذ مجوز از بورس برای افرادی که در تأمین مالی جمعی و بورس فعالیت دارند، تعیین و آن‌ها ملزم به رعایت قوانینی خاص می‌کند.

وی افزود: گزارش تراکنش‌های مشکوک برای مبارزه با پول‌شویی یکی از این قوانین است که باید در این حوزه رعایت شود.

بهبود خدمات بانکی با فناوری بلاک چین

نقی پور با تأکید بر این‌که بلاک چین نقش مؤثری در بهبود خدمات بانکی دارد، اظهار داشت: ایجاد شفافیت، افزایش امنیت، حفاظت از حریم خصوصی کاربران، کاهش هزینه‌های مرتبط با بانکداری و پرداخت به همراه افزایش کارایی از مزیت‌های عمده این فناوری است.

وی یادآور شد: راهکارهای بلاک چین می‌تواند تضمین مضاعفی برای تأمین امنیت اطلاعات مشتریان، حفظ تراکنش‌های مشتریان ویژه بانک‌ها باشد. بانک‌های عربستان و بحرین برای مشتریان ویژه خود و در تراکنش با ارقام بالا از بستر بلاک چین بهره می‌بردند تا نگرانی‌ها در خصوص هک و خطر دستکاری‌ها کاهش یابد.

نقی پور افزود: یکی دیگر از مزیت‌های بلاک چین جلوگیری از تقلب و هک در حوزه اعتبار اسنادی و گشایش ال سی است.

مدیر آزمایشگاه نوآوری بلاک چین بارد این ادعا که بلاک چین در تمام زمینه‌ها کاربرد دارد، گفت: به عقیده من باید نیازها در این حوزه را بررسی و صورت‌مسئله‌هایی که در حال حاضر با راهکار بلاک چین می‌تواند حل شود را تعیین کرد.

وی اذعان داشت: در بخش‌هایی که تقلب و هک اتفاق می‌افتد یا محرمانگی اطلاعات اهمیت دارد، بهره‌گیری از بستر بلاک چین راه گشا است و بانک‌های متعددی به سمت بهره‌گیری از این فناوری حرکت کرده‌اند. در حوزه تأمین مالی تجاری بانک‌های بزرگ دنیا سرویس‌های خود را در بستر بلاک چین به‌صورت آزمایشی راه‌اندازی کرده و در حال تست آن هستند.