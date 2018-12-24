۷۶ درصد جمعیت استان سمنان کارت ملی هوشمند دریافت کردند

به گزارش خبرنگار مهر، عباس قندالی ظهر دوشنبه در نشست خبری به مناسبت روز ثبت احوال در محل سالن همایش‌های اداره کل ثبت احوال استان سمنان بابیان اینکه این اداره کل ظرفیت هوشمند سازی ۴۰ هزار کارت ملی را به صورت ماهانه دارد، ابراز داشت: تاکنون ۷۶ درصد جمعیت استان کارت ملی هوشمند دریافت کرده‌اند که با توجه به اعلام مهلت تا پایان امسال انتظار می‌رود شهروندان نسبت به تعویض کارت ملی قدیمی خود اقدام کنند.

وی بابیان اینکه۴۰۳ هزار و ۵۲۲ مورد کارت در نیمسال اول ۹۷ صادرشده است، اضافه کرد: متقاضیان می‌بایست برای دریافت و ثبت‌نام کارت ملی به دفاتر خدماتی و برای اطلاعات بیشتر به ادارات ثبت‌احوال یا سامانه ارتباطی این اداره مراجعه کنند.

تغییر نام ۲۴۹ نفر در استان سمنان

مدیرکل ثبت احوال استان سمنان بابیان اینکه طی هفت سال گذشته ۲۲۹ هزار و ۶۲۴ نفر شناسنامه الکترونیک در استان دریافت کردند، ابراز داشت: با توجه به اینکه به سمت الکترونیک شدن امور و پیشرفت و تکنولوژی گام برمی‌داریم انتظار می‌رود شهروندان این روند را به‌روزهای آخر مهلت قانونی موکول نکنند.

قندالی در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر مبنی بر زیرساخت‌های دولت الکترونیک در استان سمنان و حذف کپی مدارک نیز ابراز داشت: نظارت این امر با استانداری است و امروز ادارات محدودی از افراد کپی کارت را مطالبه دارند که می‌بایست برای تسهیل امور ادارات استان تمام مدارک لازم را از سامانه اخذ کنند تا مردم با دردسرهای کمتری مواجه باشند.

وی بابیان اینکه اسم و نام خانوادگی افرادی که دارای شرایط تغییر نام باشند انجام می‌شود، اضافه کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون ۲۴۹ مورد تغییر نام و ۳۸۵ مورد نیز تغییر نام خانوادگی در ادارات ثبت احوال استان سمنان به ثبت رسید.

طول عمر بیشتر زنان در استان سمنان نسبت به مردان

مدیرکل ثبت احوال استان سمنان بابیان اینکه در نیم سال اول سال جاری چهار هزار و ۹۲۴ مورد ولادت در استان ثبت‌شده است، ابراز داشت: ۳۳.۲ و ۲۹.۳ متوسط سن افرادی که در ۹ ماهه امسال صاحب فرزند شدند است که شاهرود بیشترین میزان ولادت‌ها را با تولد حدود دو هزار نفر به خود اختصاص داده است.

قندالی بابیان اینکه سمنان، دامغان، گرمسار، میامی، مهدی‌شهر، سرخه و آرادان به ترتیب بیشتری فراوانی تولد را شامل می‌شوند، تصریح کرد: امیرعلی، امیرحسین، علی، ابوالفضل و محمد بیشترین فراوانی نام‌گذاری نوزادان پسر و فاطمه، حلما، زهرا، فاطمه زهرا و ریحانه بیشترین فراوانی نام‌گذاری نوزادان دختر در استان طی ۹ ماهه امسال هستند.

وی بابیان اینکه آمار وفات ثبت‌شده طی شش‌ماهه اول سال جاری در استان سمنان یک هزار و ۶۰۰ مورد است، اضافه کرد: این رقم در ۹ ماهه امسال دو هزار و ۴۶۰ نفر را شامل می‌شود که بیشترین فوتی‌ها را شاهرود به خود اختصاص داده است که این رقم در مدت مشابه سال قبل عددی معادل دو هزار و ۳۴۶ نفر را نشان می‌دهد و همچنین اگر بخواهیم نسبت فوتی‌های زنان و مردان را اعلام کنیم متوسط طول عمر زنان در استان با ۷۳.۴ سال بیشتر از مردان است.

ارائه خدمات به دورترین روستاها

مدیرکل ثبت احوال استان سمنان بابیان اینکه طی ۹ ماهه سال جاری دو هزار و ۶۷۳ ازدواج و ۹۳۷ طلاق نیز به ثبت رسیده است، ابراز داشت: این رقم طی نیم سال اول سال‌جاری در سطح استان، یک هزار و ۹۲۴ مورد ازدواج و تعداد طلاق‌ها ۵۴۷ مورد گزارش می‌شود.

قندالی در پاسخ به پرسش دیگر خبرنگار مهر مبنی بر ذکر فراوانی ازدواج و طلاق به تفکیک شهرستان‌ها ابراز داشت: با توجه به اینکه همه شهرها و روستاهای استان دفاتر ثبت ازدواج و طلاق ندارند و افراد ناگزیر به مراجعه شهرهای بزرگ‌تر هستند لذا نمی‌توان آمار مشخصی را در شهرها ارائه کرد.

وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر نحوه خدمات‌رسانی ثبت احوال به روستاهای دوردست نظیر کالپوش، اضافه کرد: به دلیل دوری مسافت نمایندگی ثبت احوال در این مکان‌ها دایر است و ما از طریق دفاتر پیش‌خوان و به صورت ده‌گردشی به نقاط محروم خدمات می‌دهیم هم‌اکنون دفتر پیشخوان در رضوان میامی دایر بوده و تمامی اقدامات را طی مدت کوتاه انجام می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سوم دی‌ماه به مناسب صدور اولین شناسنامه به نام فاطمه ایرانی در فرهنگ عمومی به تان روز ملی ثبت احوال نام‌گذاری شده است.